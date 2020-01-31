Глобальное потепление может привести к тому, что Крым уйдет под воду

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31 января 2020, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Из-за глобальных изменений климата на планете в сторону потепления уровень моря может подняться до критического уровня, оставив под собой множество населенных пунктов.

Как заявила координатор по вопросам климатической политики украинского Центра экологических инициатив «Экодия» Евгения ЗАСЯДЬКО, глобальное потепление может привести к тому, что острова уйдут под воду, в том числе – Крым.

«У нас есть Черное и Азовское моря, поэтому для нас проблема повышение температуры очень актуальна. В случае повышения температуры на три градуса, например, уровень моря поднимется на один метр. Это, на первый взгляд, небольшая перемена. Но, по нашим подсчетам, в таком случае 75 тысяч людей станут на Украине климатическими беженцами. Такая перемена климата затопит 590 населенных пунктов», - цитирует ее «Обозреватель».

Кроме того, она заявила о серьезных колебаниях температуры в 2019-2020 годах. По ее словам то, что происходит сейчас, еще никогда не фиксировалось.

Ранее сообщалось, что ситуация с водой в Крыму будет и дальше ухудшаться из-за глобальных изменений климата.