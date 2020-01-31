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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Горячий ТОП региональных новостей: В Кирове мать и двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

, 16:12 [ «Аргументы Недели» ]

Горячий ТОП региональных новостей: В Кирове мать и двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: подозрение на коронавирус в Новосибирске и Кирове, кража кукол в Калининграде и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Твери мужчина, душивший поясом от халата свою сожительницу, заплатит 5000 рублей. В конце июля 2019 года правонарушитель, находясь в квартире своей сожительницы попытался душить ее: он сдавливал шею поясом от халата, причиняя женщине физическую боль, сообщает Афанасий-бизнес.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км. Пепловый шлейф от дневного выброса (15:18 местного времени) протянулся на 70 км к востоку-юго-востоку от вулкана, но он проходит мимо расположенных поблизости населенных пунктов и опасности для здоровья жителей не представляет. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Новосибирске. Трехлетнего ребенка забрала машина скорой помощи сразу из аэропорта Толмачево. Ее семья отдыхала в Китае на о. Хайнань и возвращалась домой 30 января. Во время возвращения домой в самолете девочка почувствовала легкое недомогание. На борту девочке измерили температуру –37,7, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове мать и двоих детей госпитализировали с подозрением на коронавирус. Семья недавно вернулась из Китая, их госпитализировали в инфекционную больницу, пишет Новый Вариант. К счастью, результаты анализов показали, что у кировчан обычный грипп.

В Калининграде ищут похитителей кукол. В Калининграде была совершена необычная кража: мужчина и женщина украли десяток кукол из магазина, как уточняет НИА Калининград. Сумма ущерба превысила 10 тысяч рублей, хорошо, что в магазине установлены камеры видеонаблюдения.

В Ставрополе осудили женщину, которая выдавала себя за косметолога.  Она сделала инъекцию экзогенного вещества 30-летней женщине, после чего у потерпевшей произошли абсцессы верхнего века и губ, осложнившиеся гнойным воспалением, сообщает Ставропольский репортер.

АГ

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