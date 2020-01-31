"Процесс взаимодействия бесплодной старухи и тупой нищебродки", блогер считает суррогатное материнство угрозой человечеству

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31 января 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Суррогатное материнство стало настолько популярным, что многие богатые и знаменитые прибегают к такому способу рождения ребенка не только, когда женщина уже в силу возраста не может забеременеть, но и в случаях, когда даме просто не хочется устраивать лишний стресс организму и портить фигуру. Зачастую популярные люди скрывают, что рожали не сами, а многие в отрытую заявляют – да, пользовались услугами «матки за деньги».

«Я воспринимаю суррогатное материнство, как процесс взаимодействия двух баб: бесплодной старухи и тупой нищебродки. Бабка, которой приспичило на климаксе лет обзавестись лялькой, обращается за помощью к девке, которая нет нашла лучшего способа заработать, чем сдать в аренду собственную матку», - пишет скандальный блогер Лена Миро.

Она считает, что этот процесс противоестественный и омерзительный. И его можно было бы оправдать, если бы человечество находилось на грани вымирания и нуждалось в людях. Но планета и так находится на грани истощения, и ресурсов не хватает, чтобы прокормить всех живущих, не то, что детей из пробирки, считает автор.

«Нет, я понимаю: сумасбродным бабам очень хочется деточек. Только вот рожать нужно, когда организм к этому способен. Не способен? Значит, не надо тебе детей. Займись чем-то другим: рисованием, благотворительностью, путешествуй или вон крестиком вышивай. Ни человечеству, ни планете твой ребёнок не нужен. Так звучит правда. Старые сперматозоиды, замороженные яйцеклетки - это всё игры с природой, которая терпит, терпит, а потом как долбанёт экологической катастрофой так, что выживут единицы. И эта катастрофа - не сюжет фантастического фильма, а наше с вами сегодня, которое перерастёт в страшное, болезненное, жестокое завтра. Рожать из пробирки в условиях перенаселённости планеты и нехватки природных ресурсов - это просто свинство по отношению к будущему человечества», - вангует Елена Мироненко.