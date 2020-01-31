Московских школьников познакомят с историей фронтовых театров

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31 января 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В московских школах стартовал проект Фронтовые театры в годы Великой Отечественной войны. Его реализует столичный Департамент образования и науки совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина и при поддержке Центрального государственного архива города Москвы.

В рамках проекта ученикам 5-11 предложено создать проектную работу.

«Это исследование деятельности фронтовых театров и концертных бригад в годы Великой Отечественной войны. Ребятам предстоит продумать сценарий фронтового концерта для того, чтобы хорошо понимать, как же это выглядело на самом деле, что вкладывали люди в те выступления, которые организовывали эти выступления, почему это имело такое колоссальное воздействие на боевой дух», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

На основании полученных исследований, которые сделают школьники под руководством своих педагогов, будет организована театральная постановка «Фронтовой концерт. Реконструкция» под руководством Евгения Князева, ректора Театрального института им. Бориса Щукина. В рамках постановки будет организовано награждение победителей проекта.

«Студентами Театрального института будут созданы видеоролики на основе лучших проектных работ. Они будут размещены в Московской электронной школе с хэштегом #фронтовойтеатр и будут доступны для всех и каждого. Также будет создано электронное учебное пособие «Фронтовые театры и концертные бригады во время Великой Отечественной войны», – рассказал Андрей Зинин.

Проект будет реализовываться в рамках городского фестиваля «Театральный олимп». Ожидается, что он станет ежегодным. Подробную информацию о проекте можно найти на сайте Городского методического центра.