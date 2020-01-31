Хрупкая прозрачность. Итоги ВЭФ 2020

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31 января 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

В швейцарском Давосе недавно завершился юбилейный Всемирный экономический форум (ВЭФ). Его ключевыми темами стали глобальные климатические обязательства, пост-геополитическое взаимодействие между государствами, информационная безопасность, будущее глобальной экономики и здоровье населения планеты.

Наиболее упоминаемыми среди трех тысяч участников из 117 стран, среди которых были главы 53 государств и правительств, а также миллиардеры из 36 стран мира, включая Россию, стали президент США Дональд Трамп и экологическая активистка Грета Тунберг.

Создание и применение механизмов преодоления существующих глобальных разрывов - между богатыми и бедными, изменениями климата и адаптацией к ним бизнеса и государства, между современным уровнем развития технологий и действующим регулированием, отстающим от него на 10-20 лет - стало главным вопросом повестки дня для участников форума.

Острые споры происходили вокруг принятия глобального подхода к климатической нейтральности. В последний день форума министр финансов США Стивен Мнучин вступил в спор с Председателем Европейского центрального банка Кристин Лагард о системе оценки последствий изменения климата. По мнению американского политика, характерное для действующего европейского законодательства долговременное планирование и постановка целей на десятилетней дистанции мало соотносятся с реальными темпами изменений. Так или иначе, оба политика не стали оспаривать приоритетность риск-ориентированного подхода для оперативного ответа на вызовы современности.

Риск-ориентированность и совместная разработка общих рыночных правил для преодоления разрыва между действующим международным законодательством и современным уровнем развития кибертехнологий были в центре повестки «Русского дома» в Давосе в этом году. Российскую делегацию на ВЭФ возглавил помощник президента, экс-министр экономического развития страны, Максим Орешкин, в нее также вошли топ-менеджеры крупнейших российских компаний – СИБУРа, ВТБ, ФосАгро, Северстали и др.

Именно крупному бизнесу, по мнению международного банковского сектора и участников тематических дискуссий в Давосе, следует инициировать многосторонний диалог со всеми вовлеченными сторонами для поступательного достижения глобального устойчивого развития.

Главный исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат заявил на полях ВЭФ: «Я все время говорю своим клиентам: я не хочу быть острием копья, имея в виду, что я не хочу быть тем, кто навязывает стандарты в какой-то из областей промышленности или деловых сфер. Вы сами должны их установить».

Проактивная роль бизнеса закреплена и в Давоском манифесте этого года. В соответствии с ним, суть деятельности компаний в рамках четвертой промышленной революции сводится к созданию ценностей посредством предоставления выгоды не только для владельцев бизнеса, но и для сотрудников, покупателей, поставщиков, местных сообществ в регионах присутствия и общества в целом. Такая выгода должна формироваться за счет прозрачного многостороннего диалога и учета мнения всех заинтересованных сторон.

Один из лидеров международной табачной индустрии, компания Philip Morris International, представила в Давосе обновленную концепцию коммуникаций #UNSMOKEYOURMIND, которая направлена на построение такого диалога.

«Мы все знаем, что никотин вызывает привыкание, и что курение вредно для здоровья. Вместе с тем, по оценкам ВОЗ, количество курильщиков в ближайшие пять лет останется на уровне выше 1 млрд. человек. Мы считаем, что совершеннолетние курильщики и регулирующие органы должны обладать достаточными фактическими данными, и, в первую очередь, подтвержденными результатами научных исследований, для принятия информированного решения о полном отказе от курения или перехода на альтернативные средства доставки никотина, мы готовы начать такой диалог со всеми заинтересованными сторонами», - заявила на презентации Мойра Гилхрист, вице-президент по научным и стратегическим коммуникациям Philip Morris International.

«Лично я убежден, что глобальную проблему курения можно решить с помощью открытого диалога между производителями, регуляторами и экспертами в области здравоохранения. В раках кампании #UNSMOKEYOURMIND мы хотим донести следующее сообщение: если вы не курите – не начинайте, если курите – постарайтесь бросить, если вы не бросаете – сегодня существуют альтернативы, в отличие от ситуации 10-летней давности», - сообщил на полях ВЭФ Яцек Ольчак, главный операционный директор Philip Morris International.

И хотя крупнейшие игроки международного бизнеса уже адаптируются к меняющимся условиям, ВЭФ 2020 не предоставил применимых уже сейчас рецептов преодоления глобальных разрывов, переложив ответственность с регуляторов на игроков рынка и сместив акцент в сторону поэтапного преодоления локальных вызовов через развитие местного многостороннего взаимодействия.

Выходит, что главным выгодоприобретателем должен стать потребитель, на мнение и ценности которого теперь стоит равняться и правительствам, и транснациональному бизнесу. При этом, инициатива должна исходить от последнего. Такая глокальная интеграция возможна только при условии транспарентности и единого подхода к формированию общих ценностей у всех вовлеченных сторон.

На сегодняшний день такой подход выглядит ненадежным для зарегулированных развивающихся рынков вроде российского. Вместе с тем, недавние политические события могут привести к окну возможностей для обновления структуры взаимодействия между бизнесом, государством и обществом. Оценку реальной применимости давосских выводов в рамках российской экономической действительности мы получим в июне и сентябре на полях Санкт-петербургского и Восточного экономических форумов.