«Краснодар Водоканал» закупил новую технику

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31 января 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

31 января на площадке автотранспортного цеха «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») прошло торжественное вручение ключей от новой спецтехники. Автопарк предприятия пополнился 11 автомобилями различного назначения. Новая техника предназначена для проведения оперативных и текущих ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, а также обследования артезианских скважин.

В числе поступившей спецтехники два илососных автомобиля, предназначенных для очистки колодцев, канализационно-насосных станций, ливневых и канализационных сетей от осадка. Автомобили отличаются высокой производительностью насосов и большой емкостью цистерны, что позволяет осуществлять качественное обслуживание сетей водоотведения.

Новая спецтехника позволит существенно увеличить возможности водоканала в части быстрого реагирования и более качественного обслуживания сетей. В рамках реализации программ по улучшению качества услуг, предоставляемых населению столицы Кубани, «Краснодар Водоканал» планомерно проводит мероприятия по техническому перевооружению автопарка и закупке новой спецтехники, способной эффективно работать в самых разных природно-климатических условиях. Общая сумма затрат на техническое перевооружение автотранспортного цеха за 2018-2019 гг. превысила 70 млн рублей.

«Состояние сферы ЖКХ – это одна из характеристик любого города. И там, где есть качественное коммунальное хозяйство, там существует красивый, развивающийся, современный город. «Краснодар Водоканал» не сбавляет темпов - ежегодно у нас обновляется более 10 единиц техники, как общего, так и специального назначения. Наличие новой спецтехники позволяет решать комплекс задач по водоснабжению и водоотведению Краснодара, помогает нам в оперативном взаимодействии с городскими службами и расширяет наши возможности по обеспечению качественными услугами население столицы Кубани», - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, поздравляя с получением новой техники специалистов предприятия и жителей города.

Перед собравшимися также выступил депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Иван Жилищиков. Он поблагодарил сотрудников предприятия за их каждодневный труд и за то внимание, которое уделяется качественному обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения.

Депутат городской Думы, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу городской Думы г. Краснодара Вячеслав Буренок отметил мощность и эффективность новой техники: «Сегодня очень много зависит от того, с чем мы работаем и какие у нас орудия труда. И я очень рад, что «Краснодар Водоканал» идет в ногу со временем».

Начальник отдела ВКХ Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Павел Буквич поблагодарил коллектив водоканала за труд и заявил, что на сегодняшний день «Краснодар Водоканал» на территории Краснодара работает весьма успешно.

«Коммунальные услуги населению оказываются высокого качества, с высокой степенью надежности. Со всеми сложностями и трудностями, возникающими в период эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, предприятие справляется профессионально и добросовестно. Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края желает вам дальнейшего процветания, развития и видит вас работающими не только на территории г. Краснодара, но в других муниципальных образованиях Краснодарского края», - подчеркнул Павел Буквич.