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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество

«Краснодар Водоканал» закупил новую технику

, 14:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Краснодар Водоканал» закупил новую технику

31 января на площадке автотранспортного цеха «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») прошло торжественное вручение ключей от новой спецтехники. Автопарк предприятия пополнился 11 автомобилями различного назначения. Новая техника предназначена для проведения оперативных и текущих ремонтных работ на сетях водоснабжения и водоотведения, а также обследования артезианских скважин.

В числе поступившей спецтехники два илососных автомобиля, предназначенных для  очистки колодцев, канализационно-насосных станций, ливневых и канализационных сетей от осадка. Автомобили отличаются высокой производительностью насосов и большой емкостью цистерны, что позволяет осуществлять качественное обслуживание сетей водоотведения.

Новая спецтехника позволит существенно увеличить возможности водоканала в части быстрого реагирования и более качественного обслуживания сетей. В рамках реализации программ по улучшению качества услуг, предоставляемых населению столицы Кубани, «Краснодар Водоканал» планомерно проводит мероприятия по техническому перевооружению автопарка и закупке новой спецтехники, способной эффективно работать в самых разных природно-климатических условиях. Общая сумма затрат на техническое перевооружение автотранспортного цеха за 2018-2019 гг. превысила 70 млн рублей.

«Состояние сферы ЖКХ – это одна из характеристик любого города. И там, где есть качественное коммунальное хозяйство, там существует красивый, развивающийся, современный город. «Краснодар Водоканал» не сбавляет темпов - ежегодно у нас обновляется более 10 единиц техники, как общего, так и специального назначения. Наличие новой спецтехники позволяет решать комплекс задач по водоснабжению и водоотведению Краснодара, помогает нам в оперативном взаимодействии с городскими службами и расширяет наши возможности по обеспечению качественными услугами население столицы Кубани», - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко, поздравляя с получением новой техники специалистов предприятия и жителей города.

Перед собравшимися также выступил депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Иван Жилищиков. Он поблагодарил сотрудников предприятия за их каждодневный труд и за то внимание, которое уделяется качественному обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения.

Депутат городской Думы, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу городской Думы г. Краснодара Вячеслав Буренок отметил мощность и эффективность новой техники: «Сегодня очень много зависит от того, с чем мы работаем и какие у нас орудия труда. И я очень рад, что «Краснодар Водоканал» идет в ногу со временем».

Начальник отдела ВКХ Министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Павел Буквич поблагодарил коллектив водоканала за труд и заявил, что на сегодняшний день «Краснодар Водоканал» на территории Краснодара работает весьма успешно.

«Коммунальные услуги населению оказываются высокого качества, с высокой степенью надежности. Со всеми сложностями и трудностями, возникающими в период эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения, предприятие справляется профессионально и добросовестно. Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края желает вам дальнейшего процветания, развития и видит вас работающими не только на территории г. Краснодара, но в других муниципальных образованиях Краснодарского края», - подчеркнул Павел Буквич.

ХС