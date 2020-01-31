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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Бывший чиновник из Чувашии решил обмануть форум в Давосе и подзаработать деньжат на коронавирусе

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший чиновник из Чувашии решил обмануть форум в Давосе и подзаработать деньжат на коронавирусе

Вспышка коронавируса в Китае серьезно испугала международное сообщество – введены беспрецедентные меры безопасности, организации здравоохранения разных стран консолидировалась, чтобы выработать единую стратегию борьбе с чрезвычайной ситуацией. На форуме в Давосе объявился даже специальный фонд с незамысловатым названием "Anti-coronavirus foundation» цель которого – наградить 30 миллионами долларов создателей вакцины от напугавшей всех заразы. Но вот что удивительно, возглавляет таинственный фонд – никому не известный россиянин.

Канал «Медииакиллер» решил копнуть поглубже и выяснил, что это некто Юрий Мышинский, бывший чиновник из Чувашии, служивший главой Корпорации развития Республики, созданной все тем же свежеотставным губернатором Игнатьевым. Как и уволенный любитель заставить людей попрыгать, корпорация со своими задачами не справилась, стала убыточной и развалилась.

А Мышинский, как и положено новоявленному Остапу Бендеру на волне всеобщего увлечения криптовалютой создал свои виртуальные денюжки CRON в экосистеме. Сама компания Мышинского зарегистрирована в Эстонии на пенсионера, который, как оказалось, даже не в курсе, что он владелец крупного бизнеса в Сети. Понятно, что ничем Cryptocean не прославился, зато его владелец подал в суд на Павла Дурова за то, что тот якобы украл его идею.

Но зато авторство новой аферы уж точно принадлежит именно Мышинскому. Наш герой разослал пресс-релиз по зарубежным СМИ с сообщением, что на экономическом форуме в Давосе создали фонд по борьбе с коронавирусом, который заплатит 30 миллионы долларов тому, кто найдет вакцину, СМИТ ее растиражировали как водится, вот только никто никому эти миллионы долларов платить и не собирался, поскольку их нет… от слова совсем.

Сам Мышинский заявил, что это только такой призыв «скинуться» и он лично готов дать на благое дело аж 300 тысяч в своей же никому не нужной валюте. Вот так не великий, но махинатор совместил идею благотворительности и популярную тему коронавируса и пропиарился. Дешево и сердито.

БИ

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