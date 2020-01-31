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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Вспыхнула как факел. Арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины с особой жестокостью

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Вспыхнула как факел. Арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины с особой жестокостью

В Соликамске арестован мужчина, обвиняемый в покушении на убийство женщины с особой жестокостью. Обвиняемый пришел в магазин, где работала его знакомая, и во время разговора облил ее бензином и поджег.

На видео камер наблюдения видно, что жертва пытается убежать в подсобное помещение, но обидчик устремляется за ней, а затем она уже выбегает, вспыхнув как факел. Находившаяся там же коллега продавца, потушила пламя огнетушителем, и вызвала скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами.

По последней информации: женщина жива, у неё 35% ожога тела. Она лежит в отделении реанимации Краевой больницы им. Вагнера, её состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело по 105-й статье. Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью.

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