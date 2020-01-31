Южноуральские вузы продлили каникулы студентам из Поднебесной

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31 января 2020, 10:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

В Челябинской области предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавируса.

В Челябинской области нет заболевших коронавирусом. На совещании в правительстве области глава региона отметил, что разработан комплексный план мероприятий по предупреждению распространения опасной инфекции.

«Коронавируса у нас нет, а вот динамика по заболеваемости гриппа негативная, - отметил Алексей Текслер. - Нужно своевременно реагировать на превышение эпидемпорога. На последнем заседании оперативного штаба специалисты еще раз оценили, сколько у нас ресурсов, для того чтобы противостоять распространению коронавируса, все медицинским учреждениям дано поручение еще раз проверить готовность к возможному появлению заболевших. Налажен обмен информацией с соседями, также работаем с вузами, где учатся китайские студенты, продлили им каникулы. Ситуация находится на постоянном контроле, о любых изменениях жители области будут оперативно проинформированы».