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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В России создали ДНК-наноробота, способного находить и убивать раковые клетки

, 21:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В России создали ДНК-наноробота, способного находить и убивать раковые клетки
Pixabay.com

Российские ученые создали наноробота, способного обнаруживать определенные типы раковых клеток и уничтожать их. Еще одно удивительное свойство этой разработки – цена.

ДНК-наноробот создан на основе дезоксирибозимов – искусственных аналогов самокопирующихся природных ферментов. Они способны распознавать определенные цепочки ДНК и РНК и рассекать их. Исследователи уже научились использовать их, например, для точечного подавления активности некоторых генов, а также для прерывания деления раковых клеток.

«Наш ДНК-наноробот состоит из двух частей: детекционной и терапевтической. Детекционная часть позволяет обнаруживать пораженные клетки, подсвечивая их при наличии «неправильной» РНК, а терапевтическая часть разрезает патогенную РНК», - рассказала сотрудница Санкт-Петербургского Университета ИТМО Екатерина Гончарова.

Прототип ДНК-наноробота в ходе испытаний успешно справился с мутантным геном KRAS, провоцирующим несколько типов злокачественных опухолей. Ученым Университета ИТМО еще предстоит решить несколько важных задач и провести ряд дальнейших испытаний, чтобы убедиться в эффективности и безопасности ДНК-наноробота. Исследователи также отмечают еще одно важное преимущество предлагаемого ими концепта: цена его создания даже в лабораторных условиях – всего 1000-1500 рублей.

Ранее сообщалось, что ученые создали наноробота, способного проникать в сосуды человека при помощи двигателя.

ЛЧ

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