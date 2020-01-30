На Украине отключили бесплатное спутниковое ТВ

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30 января 2020, 19:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

скриншот картинки, появляющейся у зрителей на Украине при неоплате спутникового ТВ

Спутниковое вещание десятков украинских телеканалов ограничено. Теперь за него нужно платить. Об этом сообщили украинские СМИ.

Теперь за просмотр своих телеканалов украинцы должны будут платить. Дополнительная плата вводится за просмотр 23 телеканалов. Среди них самые популярные на Украине.

Как утверждают украинские СМИ, чтобы продолжить просмотр нужно либо оформить подписку на специальной платформе, либо купить новый тюнер, который имеет специальную кодировку, либо перейти на эфирное ТВ, а также на IPTV.

Это решение официального Киева выглядит странным. Ограничившие бесплатный просмотр спутникового ТВ для своих граждан украинские власти собираются бесплатно вещать на спутнике для россиян.