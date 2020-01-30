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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Украина депортирует «воров в законе»

, 18:41 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Украина депортирует «воров в законе»
иллюстрация: pixabay.com

С территории Украины выдворяют девять «воров в законе». Об этом сообщил глава пресс-службы украинской нацполиции Игорь Клименко.

При каких обстоятельствах были задержаны «воры в законе» Клименко не сообщил. Он заявил лишь, что они были пойманы в течение последних двух месяцев.

«Преимущественно это граждане Грузии и России», — заявил глава украинской нацполиции: «Эти лица в дальнейшем будут принудительно выдворены за пределы Украины».

По словам главного полицейского Украины, скорее всего, депортированные вернутся обратно. Этому способствует киевское законодательство, которое Клименко назвал лояльным.

К слову, в России ситуация существенно отличается. Некоторое время назад было ужесточено наказание за участие и лидерство в организованных преступных группах.

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