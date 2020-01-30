Украина депортирует «воров в законе»

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30 января 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

иллюстрация: pixabay.com

С территории Украины выдворяют девять «воров в законе». Об этом сообщил глава пресс-службы украинской нацполиции Игорь Клименко.

При каких обстоятельствах были задержаны «воры в законе» Клименко не сообщил. Он заявил лишь, что они были пойманы в течение последних двух месяцев.

«Преимущественно это граждане Грузии и России», — заявил глава украинской нацполиции: «Эти лица в дальнейшем будут принудительно выдворены за пределы Украины».

По словам главного полицейского Украины, скорее всего, депортированные вернутся обратно. Этому способствует киевское законодательство, которое Клименко назвал лояльным.

К слову, в России ситуация существенно отличается. Некоторое время назад было ужесточено наказание за участие и лидерство в организованных преступных группах.