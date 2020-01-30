На Кубани врачей на селе больше, чем в среднем по России

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30 января 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Всего на Кубани трудятся 18,6 тыс. врачей и 39,2 тыс. медработников среднего звена. Краснодарский край занимает четвертое место в России по числу медработников после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Укомплектованность врачами сельских медицинских учреждений в расчете на 10 тысяч жителей составляет в регионе 16,3. Тогда как в среднем по стране этот показатель равен 14,5. Также обеспеченность врачами в сельских территория края выше, чем в среднем по ЮФО (15,2).

Напомним, в этом году по решению губернатора в рамках программы «Развитие здравоохранения» из регионального бюджета было выделено более 27 млн рублей на приобретение служебного жилья для медицинских работников. Кроме того, по проекту «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в текущем году в бюджете заложено 38,7 млн рублей на переподготовку медработников.