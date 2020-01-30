Названы регионы, где дети чаще всего становятся жертвами преступлений

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30 января 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Наиболее часто дети становятся потерпевшими в результате преступлений в Челябинской (две тысячи несовершеннолетних), Кемеровской (1,7 тысячи) и Свердловской (1,6 тысячи) областях.

В Москве потерпевшими стали 1,1 тысячи детей. Наименьшее число таких несовершеннолетних зарегистрировано в Ингушетии (26 человек), Ненецком (41) и Чукотском (44) автономных округах.

Вместе с тем в целом по стране число потерпевших детей за пять лет увеличилось на 17%. Так, в первом полугодии 2019 года оно составило 57,1 тысячи человек, тогда как в аналогичном периоде 2014-го — 48,6 тысячи.