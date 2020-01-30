Ямайка: Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали у берегов

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30 января 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Специалисты Геологической службы США (USGS) заявили о зафиксированном у берегов Ямайки землетрясении магнитудой 7,7. Эпицентр сейсмической активности находился в 125 километрах от города Лусеа.

Очаг землетрясения залегал на глубине порядка десяти километров вблизи северо-западного побережья Ямайки.Сейсмическая активность была зафиксирована специалистами около девяти вечера по московскому времени.

Разбушевавшаяся стихия затронула и жителей кубинского Сантьяго, а также американского Майами. Из-за подземных толчков в городах раскачивались здания.