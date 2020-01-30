ТОП-5. Самые дорогие яхты

Богатейшие люди планеты любят себя радовать роскошью и соревноваться между собой этой роскошью. На что еще как не на яхты спустить пару млрд долларов?

В 2019 году в пятерку самых дорогих вошли яхты:

5 место у судна «А». Принадлежит бизнесмену Андрею Мельниченко. Цена: 300 000 000 долларов.

4 строчка у Pelorus. Принадлежит яхта Дэвиду Геффену, Цена Pelorus:300 000 000 долларов.

3 место у Azzam. Принадлежит шейху Халифу Ибн Зайда аль-Нахайяну, являющийся президентом ОАЭ. Цена: 600 000 000 долларов.

2 место у судна Eclipse. Принадлежит Роману Абрамовичу. Цена: 1 200 000 000 долларов.

1 место занимает роскошная History Supreme. Имя владельца засекречено. Цена яхты – 4 800 000 000 долларов.

Яхта «А»

На 5 строчке в рейтинге под загадочным названием расположилось судно «А». Имя судно получило по первой букве имён своих владельцев – Александры и Андрея Мельниченко. Длина корабля 119 метров. Максимальная скорость. 23 узла. Авторы дизайна «А» – Ф. Старк и М. Фрэнсис.

Внешне судно напоминает подводную лодку, что показывает своеобразную нестандартность. Но такой оригинальный облик создан не только для того, чтобы поразить общественность, он имеет и практическое значение – судно способно ходить во льдах. Все стёкла на корабле – бронированные.

На судне размещается 35 человек экипажа и 12 гостей.

На борту есть:

Два бассейна

Вертолётная площадка.

Огромное количество прогулочных судов.

Вертолёт.

Амфибия.

Гараж для автомобиля.

Множество плазменных панелей и аудиоколонок.

На судне нет отделок из золота или драгоценных камней. Здесь большое количество высококлассной техники, мебель из самых ценных в мире пород древесины и подлинники

Для заправки топливного бака необходимо 757 литров топлива – это более 1 млн долларов!

Pelorus

Судно было спущено на воду в 2003 году, а потом дважды переходило в новые руки и реконструировалось. Первым владельцем был Шейх Саудовской Аравии — Мод Хасан.

Вторым – Роман Абрамович, который продал Pelorus её нынешнему хозяину – американскому благотворителю, одному из богатейших музыкальных магнатов Дэвиду Геффену.

Длина судна почти 115 м. Яхта способна развивать скорость в 16 узлов.

На борту имеется:

фитнесс-зал;

массажный кабинет;

сложная и высокотехнологичная система кондиционирования;

гараж для прогулочных судов, который способен трансформироваться в танцпол;

подводная лодка;

спортзал;

горячий бассейн;

салон красоты;

холодный бассейн (температура воды -5ºС);

баня;

2 вертолёта;

вертолётная площадка;

комната для приёма грязевых ванн.

На яхте установлена серьёзная система защиты, которая досталась нынешнему владельцу от Романа Абрамовича. Здесь и противоракетная установка, и пуленепробиваемые стёкла, и антипапарацци.

Azzam

На третьем месте самая огромная яхта в мире – Azzam («Решимость»).

Её длина 180 м.

Владеет гигантской красавицей Халиф Аль Нахайян.

Хотя яхта является самой большой, по стоимости она на 3 месте.

Цена в 600 000 000 долларов является примерной, подлинная стоимость судна известна лишь владельцу. Никто, кроме близкого окружения Халифа, никогда не видел корабль изнутри.

Единственное известно, что внутренне убранство выполнено из ценных пород древесины и украшена золотом. Некоторая мебель является антиквариатом.

На судне имеются:

вертолёты

подводная лодка

бассейны

вертолётная площадка.

Каюта владельца – бронированная. Для безопасности шейха есть и системы противоракетной обороны.

Судно развивает довольно большую скорость хода — 30 узлов.

Eclipse

На 2 месте красавица Eclipse («Затмение»)Романа Абрамовича.

Длина судна 170 м. До недавнего времени Eclipse считалась самой большой яхтой. Но потом ей пришлось уступить право называться самой гигантской яхте Azzam.

На 9 палубах «Затмения» расположились:

несколько бассейнов;

столовые;

подводная лодка;

20 водных мотоциклов;

вертолёты;

винный погреб;

зимний сад;

библиотека;

мини-субмарина;

радиостанции;

несколько моторных лодок;

вертолётные площадки;

прогулочные катера и многое другое.

На яхте 11 кают для гостей. Обслуживает судно команда из 70 человек.

Для защиты судно оборудовано:

Антипиратским и антишпионским вооружением.

Пуленепробиваемыми стёклами.

Противоракетной системой оповещения.

Лазерной защитой от папарацци.

Датчиками движения.

Спутниковыми системами.

Главные узлы корабля и каюта владельца – бронированные.

Интерьер украшен ценными породами древесины, шкурами рептилий и леопардов, мрамором.

Максимальная скорость, которую способна развивать Eclipse – 25 узлов.

Яхту можно арендовать. Стоимость – 2 000 000 долларов в неделю.

History Supreme

Самые дорогие яхты в мире не все отличаются большими габаритами. History Supreme, уже много лет, занимающая первое место в рейтинге яхта, — далеко не гигант. Длина History Supreme всего лишь 31 м.

«Величайшая история» - самое настоящее «чудо света». Она построена из золота. На строительство ушло больше 100 тонн этого драгоценного металла..

Золото в ее составе является основным – 75%.

Интерьер судна создан из:

Золота.

Древесины самых редчайших пород.

Метеоритных камней.

Платины.

Золотом отделаны даже перила у лестниц, сантехника и якоря. Из костей динозавра Tyrannozaurus Rex сделаны статуи.

Максимальная скорость, которую развивает яхта – 50 узлов. Точно неизвестно, кому принадлежит самая дорогостоящая яхта в мире.

Есть лишь только версия, что владелец «Величайшей истории» — Роберт Куок – мультимиллиардер из Малайзии, который является богатейшим в мире человеком.

В аренду эта яхта не сдаётся. Вряд ли в ближайшие годы History Supreme уступит кому-нибудь своё 1 место в рейтинге. Стоимость золота постоянно растёт, и «Величайшая история» со временем становится только дороже.