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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Самые раздражающие черты начальников перечислили россияне

, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Самые раздражающие черты начальников перечислили россияне
фото: pixabey

Начальники в России обладают несколькими наиболее раздражающими чертами по мнению их подчиненных. Какими именно - выяснили специалисты. 

В тройку самых худших качеств вошли: «нечеткая постановка задач» (так ответили 45 процентов респондентов), «чрезмерная эмоциональность и нервозность» (28 процентов) и «высокомерие» (19 процентов). Кроме того, нестерпимыми считаются обман (30 процентов опрошенных), повышение голоса на сотрудника (26 процентов) и переход на личности (22 процента).

Специалисты также выяснили, что каждый пятый россиянин уволил бы своего босса, если появится такая возможность. Примечательно, что граждане охотнее бы отправили в отставку женщину-руководителя (25 процентов респондентов).

СЕ

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