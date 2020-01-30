Самые раздражающие черты начальников перечислили россияне

//Общество 13+

30 января 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Начальники в России обладают несколькими наиболее раздражающими чертами по мнению их подчиненных. Какими именно - выяснили специалисты.

В тройку самых худших качеств вошли: «нечеткая постановка задач» (так ответили 45 процентов респондентов), «чрезмерная эмоциональность и нервозность» (28 процентов) и «высокомерие» (19 процентов). Кроме того, нестерпимыми считаются обман (30 процентов опрошенных), повышение голоса на сотрудника (26 процентов) и переход на личности (22 процента).

Специалисты также выяснили, что каждый пятый россиянин уволил бы своего босса, если появится такая возможность. Примечательно, что граждане охотнее бы отправили в отставку женщину-руководителя (25 процентов респондентов).