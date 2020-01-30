Учёные: выяснена причина появления седины

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30 января 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Ученые Гарвардского университета считают, что седые волосы появляются из-за сильного стресса. Об этом сообщает издание Der Standard.

Специалисты провели эксперимент. Они довели до стресса черных мышей, причиняя им боль. Со временем грызуны поседели. Другую группу мышей ученые хотели сделать невосприимчивой к стрессу. Они «отключили» у них симпатическую нервную систему. После данного эксперимента окрас мышей остался черным.

Ученые пришли к выводу, что седые волосы появляются после стресса из-за надпочечников, которые вырабатывают норадреналин