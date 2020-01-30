Папирусные лодки и мебель из тростника: самые экзотические ремесла в мире

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30 января 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели», Кристина Устьева ]

Лодка из папируса, фото соцсети

Гжель, хохлома, дымковские и филимоновские игрушки, резьба по дереву – этими и многими другими народными промыслами славится наша страна. Однако в мире существует несколько миллионов различных ремесел, и некоторые из них поражают своей неординарностью. Редакция «Аргументов недели» провела исследования и составила список самых экзотических видов народного творчества. Подробности в нашем материале.

Список могут возглавить лодки из папируса, которые изготавливаются мастерами в Египте. Это ремесло пользуется популярностью с древних времен. Изначально ремесленники делали плот, а примерно в 3500 году до н.э у них получилось создать корабль из этого непрочного, на первый взгляд, материала. Такие суда могли переплывать Нил , нос и корма были специально приподняты, чтобы получалось перетаскивать их через отмели. Технология изготовления простая, но все продумано до мелочей: изготавливается квадратный папирусный парус, который прикрепляется к двум реям, а затем эту конструкцию присоединяют к двуногой мачте. Получается, что парус помогает преодолевать встречный ветер. За долгие годы существования этого народного промысла было совершено две экспедиции ( 1969 и 1970 г.г.), которые доказали, что папирус выдерживает 2 месяца плавания по морю.

Этот промысел переняли боливийские индейцы, которые живут в районе озера Титикака. С древних времен по настоящее время они мастерят лодки из камыша, которые называются торесами.

Поражают своей неординарностью и ремесла народов Тропической Африки. Они отличаются тем, что бытовые вещи изготавливаются из природных материалов. Например, африканские женщины нередко плетут стены для жилища из тростника, а мужчины делают из этого же материала циновки с черно-белым рисунком, которые используются в качестве сумок и мешков. Циновки также заменяют постель из-за отсутствия мебели в хижинах, закрывают вход (выполняют функцию двери). Жители восточных регионов саванн плетут корзины, сумки, иногда даже обувь из соломы зерновых культур. После завершения процесса плетения ремесленники красят изделие в самые яркие цвета. Наибольшей популярностью пользуется лиловый, фиолетовый, красный, желтый и зеленый.

Интересно также применение техники папье-маше в Мексике. С ее помощью ремесленники делают «иуд» ( фигурки, предназначенные для сожжения во время Карнавала в Бразилии) и пиньяты. Однако самым необычным промыслом Мексики, в процессе которого тоже применяется данная техника, является изготовление фигурок Алебрихе. Этим странным названием обладают изображения фантастических существ, у большинства из которых есть и реальные прообразы. Самым популярным является образ ярко-оранжевой жар-птицы ( феникса). Техника изготовления такова: сначала из древесины делается каркас игрушки, а затем в ход идут краски, лаки. Сейчас в штате Оахака очень популярные фигурки Алебхире делают из древесины копаля - твердой, трудноплавкой смолы, которая выделяется преимущественно тропическими деревьями семейства бобовых. Ранее этот материал применялся для изготовления масок, музыкальных инструментов, оберегов и различных бытовых предметов. В настоящее время изготовление Алебрихе - это больше, чем народный промысел. Это также и занятие, которое влияет на развитие туризма в стране.

Традиционные ремесла народов Севера удивляют многих тесной связью с природой и неординарностью. Наблюдается повышенный интерес угров к бисеру, из которого делаются украшения для дома, одежды, посуды и бытовых приборов. У восточных и северных угров также хорошо развита резьба по кости. Эти народы любят охотиться, остается достаточно много костей убитых животных, особенно лосей. Все части дичи используются по назначению : шкура идет на изготовление одежды, а кость- на роспись. Из костей вырезают крепилки для сухожильных нитей, их же украшают ярким орнаментом из точек, линий. Нередко эти декорации несут символический характер. Угры также нашли применение и бересте. Из этого материала северным ремесленникам удается сделать большие заплечные кузова ( наподобие рюкзаков), ковши, короба для хранения украшений и косметических средств, четырехугольные миски-чуманы и ложки-черпалки.

Особенности златоустовской гравюры как ремесла известны далеко не всем. В настоящее время, по словам уральских специалистов и ремесленников, этот промысел «еле жив», поскольку постепенно исчезают мастера этого дела. Промысел заключается в декорировании золотом холодного оружия, которое использовалось и в качестве сувениров, и по своему прямому назначению. Челябинское «расписное» оружие можно сразу было узнать из тысячи, потому что мастера наносили гравюру на каждое из них по отдельности. Таким образом, можно было даже выяснить во время следствия, где преступник покупал нож. Сейчас такие изделия пользуются популярностью в основном среди олигархов, приобретение такого сувенира-дорогое удовольствие.

Для многих людей промысел является единственным способом выжить в суровых условиях. Их умение не только экономит деньги, но и развивает мелкую моторику рук, ловкость и фантазию. А нам остается только радоваться шедеврам, которые создают простые труженики.