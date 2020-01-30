Кусинцы получат новый флюорограф за 6 миллионов рублей

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30 января 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Решение о покупке дорогостоящей техники принял Алексей Текслер во время визита в Кусинский район.

Губернатор посетил районную больницу, в состав которой входят стационар, поликлиника, 4 кабинета врачей общей практики, 4 фельдшерско-акушерских пункта, отделение скорой медицинской помощи, два кабинета неотложной помощи.

Медики обратились к губернатору с просьбой посодействовать в приобретении нового флюографа. Алексей Текслер принял решение выделить 6 миллионов рублей на покупку техники.

Во время посещения станции скорой помощи глава области обратил внимание на состояние автомобилей неотложной помощи. В распоряжении станции пять автомобилей, все они были куплены очень давно. По словам главы области, в 2019 году для учреждений региона было приобретено 100 автомобилей неотложной помощи. В этом году программа продолжится, министру здравоохранения Челябинской области поручено рассмотреть вопрос приобретения автомобилей для Кусы.