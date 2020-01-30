Как получить знак

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30 января 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

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Вся процедура заняла меньше получаса. С учетом особенностей традиций российской бюрократии знак «инвалид» выдается практически сразу же, после подачи необходимых документов. Корреспондент АН проверил, как работает бюрократическая машина с людьми с ограниченными возможностями.



Услуги юристов, предлагающих помощь в получении знака «инвалид» — какая-то "разводка". Такой вывод получился у корреспондента АН после работы над публикацией на тему получения этого знака. В данном вопрос юристы — это лишняя прокладка между гражданином и государством.

По крайней мере в Московской области, бюрократическая машина органов соцзащиты работает далеко не на принципах саботажа. Поэтому она сильно удивила. Корреспондент АН обратился в соцзащиту уже после рабочего дня. Специалист доделывала какую-то свою работу, и просто пошла навстречу опоздавшему визитеру.

С 2018 года в России изменились правила получения знака «инвалид». Раньше желтый квадрат с изображением человека в инвалидной коляске можно было купить на заправке или в магазинах автозапчастей. Теперь это выдают органы соцзащиты.

«У Вас справка об инвалидности с собой», — спросила специалист: «Кроме того, нужен будет СНИЛС».

Все это у корреспондента АН было с собой. Изначально планировался разгромный репортаж о неповоротливости бюрократической машины, которая перемалывает человека. В жизни оказалось все наоборот. Специалист соцзащиты попросила подождать в коридоре полчаса. Но этого времени оказалось много. Уже через 15 минут она пригласила в кабинет и протянула два знака.

Репортажа не получилась. В интернете масса рекламы услуг юристов, предлагающих помощь в получении знака «инвалид». Как правило, юристы предлагают свои услуги, когда вопросы действительно сложные и требуют юридической подкованности.

До поездки в соцзащиту, планировалось, что публикация будет носить обучающий характер, в котором хотелось рассказать, как «сломать» бюрократическую машину и заставить служащего выполнить его обязанности. Но все сложности при получении знака «инвалид»: успеть вовремя, не забыть СНИЛС и справку об инвалидности. По крайней мере, в Московской области.

Как показала практика, первое условие и вовсе не обязательно. Корреспондент АН пришел в нерабочее время. Но знаки были выданы уже через 15 минут.