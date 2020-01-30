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30 января 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

В этом году в торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева, расположенном у Киевского вокзала, начнет работать первый в России кинотеатр с инновационной мультипроекцей ScreenX.

Отличные от других впечатлений

ТРЦ «Европейский» всегда следовал современным трендам и не собирается изменять своим традициям в 2020 году. Когда-то торгово-развлекательный центр стал первым в России общественным пространством, где под одной крышей разместились ведущие мировые бренды одежды и обуви для среднего класса, десятки ресторанчиков и кафе в зоне фуд-холла и на этажах, многозальный кинотеатр, игровой детский центр и обогреваемый паркинг на тысячу машиномест на двух верхних этажах. Но нет предела совершенству – теперь и кинотеатр в «Европейском» известные российские девелоперы Год Нисанов Зарах Илиев намерены превратить в самый инновационный и самый технологичный. Совсем скоро владельцы холдинга «Киевская площадь» в содружестве с Объединенной сетью кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк» и «Кино Окко» предложат зрителям с головой окунуться в происходящее на экране благодаря технологии ScreenX. Сеансы стереоскопического 3D-кино ТРЦ «Европейский» предложит первым в России. Уже известно, что специальное оборудование для установки в кинозале торгового центра предоставит южнокорейская компания CJ 4DPLEX.

Очевидно, Год Нисанов и Зарах Илиев уверены в том, что современного потребителя привлекает не только набор магазинов, но и эмоциональная составляющая, и дополнительные возможности провести свободное время и разнообразить досуг. Одной из таких составляющих и станут полнометражные фильмы, проецируемые не на один, а сразу на три экрана, что усилит впечатления от просмотра и создаст иллюзию полного погружения в сюжет даже без специальных 3D-очков. Вау-эффект от объемной картинки достигается за счет съемок сцен сразу тремя камерами, расположенными под разными углами. Отснятое впоследствии проецируется на три экрана и за счет широкого угла в 270 градусов превращается из плоской картинки в объемную, стереоскопическую. Испытать острые ощущения от просмотра 3D кино, снятого по технологии ScreenX и впервые продемонстрированного на международном кинофестивале в южнокорейском Пусане, скоро смогут и посетители ТРЦ «Европейский».

Шопинг плюс развлечения

Владельцы «Европейского» Год Нисанов и Зарах Илиев всегда готовы привнести в сферу ритейла свежие идеи, и переоборудование кинозала в торгово-развлекательном центре у метро «Киевская» — не единственная новация, призванная при посещении комплекса сделать досуг разнообразным. Например, владельцы группы компаний «Киевская площадь» регулярно приглашают для выступлений в ТРЦ всемирно известных звезд кино и эстрады. Перед гостями торгового центра выступали группы Rammstein и Brain Storm, Наталья Орейро, Антонио Бандерас, Сара Джессика Паркер и многие другие артисты, а также спортсмены, среди которых был и легендарный французский футболист Зинедин Зидан.

С появлением современных технологий меняется и внутреннее пространство ТРЦ. Чтобы сделать интерьер «Европейского» неповторимым и еще более привлекательным для посетителей, Год Нисанов и Зарах Илиев постоянно обращаются к экспертам мировой величины. Например, кинетическую светодиодную люстру и фонтаны, воспроизводящие бесчисленное количество вариантов светомузыкальных шоу, в торговом центре установили профессионалы австрийской компании, которая специализируется на уникальных компьютерных технологиях.

Интерес посетителей к «Европейскому» также неизменно поддерживается всевозможными акциями и распродажами. К слову, первая российская «Ночь скидок» с дорогостоящими подарками прошла именно здесь и собрала огромное число посетителей, а в ноябре прошлого года во время праздничных мероприятий, посвященных дню рождения ТРЦ, среди гостей центра разыгрывались пять айфонов и два «Мерседеса».

«Европейский» — лучший

Возможность посетить магазины, отдохнуть и развлечься – главные составляющие, благодаря которым современный ритейл добивается успеха. Год Нисанов и Зарах Илиев, пожалуй, первые, кто начал использовать этот прием при организации своих торговых объектов, и он сразу принес ощутимые результаты: уже с первых дней работы ТРЦ «Европейский» вошел в число самых посещаемых торговых центров в Европе и на протяжении последних лет прочно занимает второе место в мире по посещаемости после Dubai Mall в Объединенных Арабских Эмиратах.

Заботясь о комфортном досуге посетителей, владельцы многофункционального торгового комплекса на площади у Киевского вокзала с особым вниманием относятся и к их безопасности. Перед очередным празднованием дня рождения «Европейского» в ноябре 2019 года, Год Нисанов и Зарах Илиев заменили покрытия здания на огнестойкие, тем самым повысив класс безопасности объекта, и модернизировали систему видеонаблюдения, которая позволяет быстро и точно распознавать лица людей и номера автомобилей. Как признался руководитель департамента торговли и услуг г. Москвы Алексей Немерюк, «ТРЦ «Европейский» смело можно назвать одним из самых современных торгово-развлекательных центров столицы».

Быть первым во всем – девиз «Европейского». Известные мировые бренды одежды, аксессуаров и белья (MassimoDutti, Victoria's secret и др.) впервые появились именно в этом торгово-развлекательном центре. Первое арт-пространство Utopio.Art в атриуме «Берлин», позволяющее прикоснуться к произведениям современного искусства, совершая шопинг, также стало конкурирующим преимуществом ТРЦ «Европейский».

«Европейский» стал знаковым местом на карте мегаполиса, и его многочисленные гости непременно включают торговый центр в число достопримечательностей, которые нужно посетить.

Девелоперам Нисанову и Илиеву удалось максимально эффективно использовать площадку рядом с Киевским вокзалом, усовершенствовав и благоустроив прилегающую к торговому центру территорию. По признанию архитекторов, «Европейский» и близлежащие к нему площадки с точки зрения урбанистического развития Москвы представляют собой наиболее удачный пример.

В духе современных трендов

Надо отметить, что проекты «Киевской площади» неизменно отличаются грамотным сочетанием функционала и креатива вкупе с уникальными дизайнерскими решениями. Достаточно назвать такие успешные объекты холдинга, которые без преувеличения стали визитными карточками столицы, как гастрокластер «Депо Лесная», флотилия «Редиссон Ройал» с ее современными уютными яхтами, мультибрендовый аутлет «Гранд», мебельный молл «Гранд Юг», ресторан «Восход» и гастроцентр «Зарядье» в одноименном парке рядом с Красной площадью.

Уже в ближайшее время начнет функционировать еще один знаковый и социально-значимый проект девелоперов Нисанова и Илиева — многофункциональный транспортный хаб европейского уровня «Щелковский», объединенный с торгово-развлекательным комплексом. Жители востока столицы и гости Москвы с нетерпением ждут, когда похожее на корабль здание откроется и можно будет погулять по всем его 11 наземным и подземным «палубам». На верхних и нижних этажах «Щелковского» разместятся стоянки автовокзалов, на других – помещения арендуют брендовые магазины одежды и обуви, многозальный кинотеатр, фитнес-центр, бассейн и семейный парк развлечений JokiJoya площадью 2,5 тыс. кв. м.

Сфера отдыха и развлечений становится неотъемлемым компонентом успеха ритейлеров. Многофункциональные центры с ресторанными и развлекательными зонами весьма убедительно укладываются в современную концепцию развития торговых центров с комфортными условиями и для арендаторов, и для посетителей. Именно на такие объекты делают ставку владельцы компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, и можно не сомневаться, что они всегда будут успешны и выдержат любую конкуренцию.