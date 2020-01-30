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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Эксперт: виноделие от глобального потепления спасет Россия

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперт: виноделие от глобального потепления спасет Россия
фото: pixabey

Виноделие оказалось под угрозой исчезновения из-за глобального потепления. Об этом говорится в исследовании Колумбийского университета. Если температура поднимется на два градуса Цельсия, то число пригодных для выращивания  сортов винограда сократится на 56%, а при потеплении на четыре градуса – на 85%.

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович призвал не драматизировать ситуацию. «Естественно, если температура будет повышаться, севернее будут появляться места, где виноград будет расти лучше, чем до этого. Вместе с климатическими изменениями будет перемещаться не только виноград, но и сады, будут меняться выращиваемые культуры, тип земледелия. Сорта пшеницы, кукурузы, подсолнечника. Все сельское хозяйство будет транформироваться в соответствии с климатическими изменениями. У нас земли хватит на все!», подчеркнул эксперт. 

СЕ

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