Геймеры в пух и прах разнесли новый Warcraft. За что?

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30 января 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: news.blizzard.com

В Москве из бета-теста вышел долгожданный ремейк знаменитой игры: «Warcraft III: Reforged». Но смогло ли новое детище компании Blizzard принести удовольствие геймерам?

Разработчики обещали игрокам обновление графики, моделей героев и корректировку баланса при сохранении классического игрового сюжета. Однако геймеры по всему миру не одобрили новую версию любимой игры.

Согласно оценкам пользователей на Metacritic, «Warcraft III: Reforged» набрал всего 1,5 балла при наличии более полутора тысяч отзывов. Игроки жалуются на устаревшую анимацию, многочисленные баги, некачественную оптимизацию и отсутствие возможности играть в старую версию. Геймеры обвиняют игру в несоответствии требованиям 2020 года и требуют у компании вернуть деньги.