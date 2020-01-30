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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Геймеры в пух и прах разнесли новый Warcraft. За что?

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Геймеры в пух и прах разнесли новый Warcraft. За что?
Фото: news.blizzard.com

В Москве из бета-теста вышел долгожданный ремейк знаменитой игры: «Warcraft III: Reforged». Но смогло ли новое детище компании Blizzard принести удовольствие геймерам?

Разработчики обещали игрокам обновление графики, моделей героев и корректировку баланса при сохранении классического игрового сюжета. Однако геймеры по всему миру не одобрили новую версию любимой игры.

Согласно оценкам пользователей на Metacritic, «Warcraft III: Reforged» набрал всего 1,5 балла при наличии более полутора тысяч отзывов. Игроки жалуются на устаревшую анимацию, многочисленные баги, некачественную оптимизацию и отсутствие возможности играть в старую версию. Геймеры обвиняют игру в несоответствии требованиям 2020 года и требуют у компании вернуть деньги.

АБ

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