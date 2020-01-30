Новые правила в законодательстве по садоводческим товариществам

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30 января 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

29 января в Краснодарском местном отделении партии «Единая Россия» состоялся прием граждан депутатом Государственной Думы, членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Евлановым.



На прием к парламентарию пришли жители НСТ «Первенец Кубани». Уже не первый год конфликтующие между собой жители товарищества подают друг на друга иски в суды, жалуются в различные инстанции, внося еще больший раздор. Вопросы, с которыми граждане пришли на прием, были связаны с борьбой с незаконными постройками, законностью проведения газовой трубы по территории участков, качеством дорог. Ситуация за несколько лет настолько накалилась, что обращаться пришлось к депутату Государственной Думы.

На встрече, которую парламентарий провел в рамках своей региональной недели в избирательном округе, присутствовал глава Прикубанского внутригородского округа Александр Журавлев. Он внес ясность по количеству судебных исков между гражданами, по ситуации в садоводческом товариществе в целом.

«Вопрос со статусом садоводческих товариществ в Государственной Думе поднимался неоднократно. В прошлом году вступил в силу новый федеральный закон о ведении гражданами садоводства и огородничества. Согласно закону порядок регистрации капитальных строений стал единым и для ИЖС, и для садоводческих товариществ, упростилась процедура прописки и многое другое. Нововведения коснулись и земли общего пользования — их границы теперь поменять невозможно. Это касается дорог, выходов к водоемам, детских площадок и прочее. Поэтому единственный вариант решения проблемы жителей «Первенца Кубани», как и других садоводческих товариществ, я вижу в приведении застроек в соответствие с требованиями нового законодательства. А для этого необходимо создать рабочую группу, которая выедет на место и лично проверит все доводы граждан», - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Евланов.

Рабочая группа, о которой рассказал парламентарий, будет состоять из представителей городской администрации, юристов и помощников депутата Госдумы. Она должна внести ясность в многолетнее противостояние жителей садоводческого товарищества «Первенец Кубани».