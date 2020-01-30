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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Пензе высадился десант хоккеистов из Китая

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

В Пензе высадился десант хоккеистов из Китая
Фото: vk.com/hc_tsen_tou

Пензенские чиновники и врачи прояснили ситуацию с приездом трех китайских команд.

Они рассказали, что местный хоккейный клуб «Дизель» должен был провести три встречи с китайскими клубами в рамках первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) на выезде, но в связи с распространением коронавируса в Китае, руководство лиги приняло решение перенести встречи, в том числе одно китайское дерби, в Россию.

Известно, что среди 60 игроков трех китайских клубов всего семь жителей Поднебесной. Остальные – россияне и другие иностранцы.

В настоящее время в Пензе находится клуб «Ценг Тоу». За спортсменами следят не только врачи команд, но и представители областного Минздрава и регионального управления Роспотребнадзора. Врач «Ценг Тоу» Антон Шабалин отметил, что команда с 21 января находится в Российской Федерации. Ни у кого из игроков нет отклонений по термометрии.

«Каждый день в девять часов утра мы проходим медицинский осмотр в городах, где играем. Сегодня, 29 января, представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких. Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством «Ценг Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину», – пояснил Шабалин на официальной странице клуба ВКонтакте.

Ранее сообщалось, что в Пензе с подозрением на коронавирус был госпитализирован гражданин Китая.

ДВа

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