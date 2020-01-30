На Южном Урале увеличен региональный материнский капитал до 100 тысяч рублей

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30 января 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Южноуральские депутаты поддержали инициативу губернатора Челябинской области. Напомним, в начале этого года Алексей Текслер предложил повысить региональный материнский капитал с 63 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Свое предложение он озвучил за день до послания президента Федеральному Собранию РФ. Сегодня, 30 января, депутаты Законодательного Собрания Челябинской области одобрили эту инициативу. Также изменился перечень тех семей, которые имеют право на получение капитала. Доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума (ранее речь шла об однократной величине).

Председатель комитета ЗСО по социальной политике Александр Журавлев отметил, что в 2019 году материнский капитал получили около 900 семей, в 2020 году их количество увеличится до 3500 семей.

Кроме того, увеличена ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей до размера прожиточного минимума (около 10 тысяч рублей). Раньше выплаты прекращались, если ребенок получал место в детском саду. Теперь она не зависит от этого фактора и будет выплачиваться до достижения ребенком 3 лет.

«Эта инициатива в рамках исполнения послания президента России, направленная на поддержку материнства и детства, - подчеркнул спикер ЗСО Владимир Мякуш. - В разговоре с губернатором, обсуждая послание, мы договорились, что не только сохраним меры социальной поддержки, но и увеличим их».