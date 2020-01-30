Россияне в скором времени перейдут на электронные паспорта

//Общество 13+

30 января 2020, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Министерстве внутренних дел России сообщили, что в ближайшие годы граждане страны постепенно будут переходить на электронные паспорта.



Документ по размерам похож на обычную банковскую карту. В электронный паспорт можно будет вносить все необходимые сведения о гражданине. Информация будет содержаться на чипе. В нём сохранятся данные владельца, его отпечатки пальцев, информация о СНИЛС. Такой паспорт удобен для получения государственных услуг, использования на различных информационных ресурсах.



В МВД уточнили, что паспорта будут меняться по желанию граждан. Эксперимент по выдаче нового вида документа начнётся с 2020 года. Если он окажется удачным, то через несколько лет бумажные паспорта перестанут выдавать.



Помимо нового электронного паспорта в ведомстве рассказали, какие меры в России будут приняты против проникновения вирусов и эпидемий. Все иностранцы будут проходить дактилоскопию. Помимо этого каждый въезжающий обязан предоставить справку о состоянии здоровья.



Жителям Украины и Белоруссии станет намного проще получать российское гражданство. Гражданство для приезжих из Казахстана и Молдавии будет предоставляться сразу после получения вида на жительство.



