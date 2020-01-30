Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне в скором времени перейдут на электронные паспорта

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне в скором времени перейдут на электронные паспорта

В Министерстве внутренних дел России сообщили, что в ближайшие годы граждане страны постепенно будут переходить на электронные паспорта.

Документ по размерам похож на обычную банковскую карту. В электронный паспорт можно будет вносить все необходимые сведения о гражданине. Информация будет содержаться на чипе. В нём сохранятся данные владельца, его отпечатки пальцев, информация о СНИЛС. Такой паспорт удобен для получения государственных услуг, использования на различных информационных ресурсах.

В МВД уточнили, что паспорта будут меняться по желанию граждан. Эксперимент по выдаче нового вида документа начнётся с 2020 года. Если он окажется удачным, то через несколько лет бумажные паспорта перестанут выдавать.

Помимо нового электронного паспорта в ведомстве рассказали, какие меры в России будут приняты против проникновения вирусов и эпидемий. Все иностранцы будут проходить дактилоскопию. Помимо этого каждый въезжающий обязан предоставить справку о состоянии здоровья.

Жителям Украины и Белоруссии станет намного проще получать российское гражданство. Гражданство для приезжих из Казахстана и Молдавии будет предоставляться сразу после получения вида на жительство.

ПВ

//картина дня

В мире

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Украинский юрист поведала об «экстраординарной» ночной атаке ВСУ по столице ДНР

Вооруженные силы Украины устроили в ночь на прошлую субботу, 25 января, «экстраординарный обстрел» Донецка. Об этом рассказала побывавшая в городе киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами. Соответствующий материал разместили на страницах китайской интернет-прессы.

Обозначен предполагаемый срок уничтожения Российской Федерации в случае вооруженного конфликта с Соединенными Штатами…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов прокомментировал статью американского издания National Interest, в которой перечислены подлодки, способные…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Кузьмина поделилась с поклонниками не очень приятными новостями. Девушка показала документ, в котором говорится, что мать…

//новости ан