Завершение строительства ФОКа в Кусе возьмут на особый контроль

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30 января 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Строительство ФОКа было приостановлено в 2011 году

Алексей Текслер поручил министерству строительства и инфраструктуры Челябинской области взять на контроль завершение строительства местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Строительство комплекса было начато в 2015 году за счет областного и районного бюджетов, на эти цели было израсходовано 106 миллионов рублей. Однако в 2011 году стройка встала из-за проблем с финансированием. Деньги выделяются только на охрану недостроя. Отметим, что ФОК находится в высокой степени готовности (порядка 80%). Губернатор поручил предпринять все меры для завершения строительства.

«Необходимо организовать процесс так, чтобы работы завершились с минимальными расходами, чтоб не возникли требования, которые приведут к удорожанию объекта, - отметил Алексей Текслер. - Вопрос нужно поставить на постоянный контроль». Для завершения строительства требуется порядка 147 миллионов рублей.