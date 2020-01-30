На МЦД-2 и Курском направлении поезда ходят с увеличенным интервалом

//Общество 13+

30 января 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что на 2-м Московском центральном диаметре и Курском направлении произошел сбой в движении поездов. Отмечается, что сейчас специалисты делают все возможное, чтобы ввести поезда в график.

«На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда», - уточнили в пресс-службе ЦППК.

Позже в компании отметили, что движение полностью восстановлено, однако необходимо приложить некоторые усилия для введения поездов в график. В компании принесли глубочайшие извинения за предоставленные неудобства.

Известно, что на прошлой неделе, 23 января, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Остафьево» на МЦД-2.