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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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На МЦД-2 и Курском направлении поезда ходят с увеличенным интервалом

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]

На МЦД-2 и Курском направлении поезда ходят с увеличенным интервалом
Фото: Instagram

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что на 2-м Московском центральном диаметре и Курском направлении произошел сбой в движении поездов. Отмечается, что сейчас специалисты делают все возможное, чтобы ввести поезда в график.

«На МЦД-2 и Курском направлении в сторону Москвы со стороны Подольска некоторые поезда следуют с увеличенными интервалами из-за неисправности поезда», - уточнили в пресс-службе ЦППК.

Позже в компании отметили, что движение полностью восстановлено, однако необходимо приложить некоторые усилия для введения поездов в график. В компании принесли глубочайшие извинения за предоставленные неудобства.

Известно, что на прошлой неделе, 23 января, мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию «Остафьево» на МЦД-2.

БА

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