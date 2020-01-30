В Кусе восстановят военный мемориал

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30 января 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Военный мемориал в Кусе

На эти цели выделено 650 тысяч рублей, работу по реконструкции мемориала будет курировать правительство Челябинской области.

Сегодня, 30 января, в ходе визита в Кусу губернатор Алексей Текслер посетил мемориал, посвященный героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает «Южноуральская панорама», памятник создали скульпторы Кусинского машиностроительного завода. Он был установлен у заводоуправления в 1967 году. Мемориал нуждается в реконструкции, планируется, что работы будут закончены к 9 мая. В этот же день должно состояться торжественное открытие Вечного огня. Глава Челябинской области поручил вице-губернатору Станиславу Мошарову взять этот вопрос на контроль.

Отметим, что в России около четырех тысяч таких мемориалов, согласно исследованию Госдумы, в 2018 году Вечный огонь горел лишь на 21% от общего их количества. Именно поэтому летом 2018 годы был принят закон о сохранении и благоустройстве мемориалов Вечного огня.