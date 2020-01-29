Депутат Сейма «послал» МИД Латвии в… инкубатор

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29 января 2020, 22:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Умеют депутаты Латвии думать о своих гражданах. Особенно, когда речь зашла о здоровье!

Депутат Сейма от Нацблока Янис Домбрава выразил недовольство тем, что МИД Латвии помогает вернуться на родину студентке уханьского университета.

«Ее возвращение домой может угрожать всем жителям страны. Интересы одного человека не должны стоять выше интересов всего общества! Если министерство иностранных дел хочет репатриировать из страдающего от вируса Уханя гражданку Латвии, то ему (МИД) нужно провести в карантине два полных инкубационных периода, а не один!», - недовольно заявил в социальных сетях депутат!

Были и те, кто поддержал г-на Домбрава, а были и те, кто возразили.

«Может сразу расстрелять? Все, кто летят в Латвию и громко об этом не заявляют, на болезни не проверяются!», - написал один из пользователей.

Кстати, депутат Нацблока первый, который «отправил» МИД Латвии… так далеко!