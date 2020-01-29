Челябинску и Магнитогорску смогут присвоить звание «Город трудовой доблести»

//Общество 13+

29 января 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Южноуральцев просят поддержать инициативу сбором подписей.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев собрать подписи, чтобы усилить позиции наших городов в заявочной кампании на получения звания «Город трудовой доблести». Такое заявление он сделал на встрече с Секретарем Генсовета Единой России Андреем Турчаком, спикером регионального Законодательного Собрания Владимиром Мякушем и представителями Совета ветеранов Челябинской области.

Организацию сбора подписей возьмет на себя партия «Единая Россия», к этому присоединятся ветеранские организации. По мнению Андрея Турчака, это должна быть, прежде всего, народная инициатива. Подписи будут направлены в оргкомитет «Победа».

«Если бы наши жители высказались и своими подписями дополнительно усилили нашу заявочную кампанию, было бы здорово, - отметил Алексей Текслер. - Я благодарю «Единую Россию» за эту инициативу, я считаю, что Южный Урал достоин, чтобы наши города носили почетное звание «Город трудовой доблести».