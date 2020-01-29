Работающие пенсионеры рано обрадовались. Их снова обманули

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29 января 2020, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]

«Горящую спичку в хворост» невольно бросила сопредседатель Комиссии по разработке поправок Талия Хабриева. На вопрос одного из депутатов о том, гарантирует ли «пенсионная» поправка возврат долгожданных индексаций, она дала ответ, который можно было истолковать только как однозначно положительный. «Само правило формулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», – заявила она.



Уже с середины дня вторника в СМИ и официальных источниках начали появляться публикации, в которых та же Хабриева в лучших традициях наших чиновников объясняла, что же она на самом деле имела в виду (с неизбывным посылом «меня не так поняли»). В этот раз из её слов следовало, что «конкретизация прав работающих пенсионеров на индексацию будет определена в отраслевом законодательстве». На деле это означает, что принятую в конце 2015 г. норму об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам (в том самом «отраслевом», читай – пенсионном законодательстве) никто отменять не собирается и никакое внесение дополнений в Конституцию на ситуацию не повлияет.



Словом, можно разочарованно выдохнуть: возврата индексаций, по крайней мере в ближайшее время, не предвидится. Работающим пенсионерам придётся, как и в прежние годы, довольствоваться автоматическим перерасчётом пенсий в августе. А это всего около 300 рублей.



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