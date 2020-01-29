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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Врачи: молчание поможет избавиться от невроза

, 15:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Врачи: молчание поможет избавиться от невроза
фото: pixabey

Молчание — одна из практик, которая встречается во многих мировых религиях: в иудаизме, буддизме, христианстве. Его использовали как инструмент для того, чтобы услышать Бога, Вселенную или Высший разум. В восточной христианской традиции молчание является основополагающим элементом исихазма — особого направления в православии, связанного с духовными аскетическими и монашескими практиками, рассказывают врачи.

Даже если человек далёк от религии, временное безмолвие пойдёт ему на пользу. Об этом заявляют современные психологи и отоларингологи. Особенно оно полезно жителям мегаполиса, чья профессия связана с постоянным общением.

СЕ

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