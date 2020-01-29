Челябинские журналисты запустили проект «Герой на моей улице»

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29 января 2020, 14:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Издание «Московский комсомолец» в Челябинске расскажет о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города.

Какие улицы названы в честь героев-южноуральцев? Чем знамениты эти люди? Проект «Герой на моей улице» приурочен к празднованию 75-летия Победы. Первая статья посвящена Семену Хохрякову, чье имя носит улица на северо-востоке Челябинска. Семен Хохряков — знаменитый танкист, он погиб в 30 лет, не дожив до Победы месяца и не дойдя 100 километров до Берлина.

Как сообщает «Московский комсомолец», памятник танкисту есть в польском городе Ченстохова, а в белорусском Каменце — улица Семена Хохрякова.

На Южном Урале в честь Героя проводят турнир по боксу, а в селе Коелга, где родился Семен Васильевич, установлен бюст героя.

Более подробно читайте в статье «МК-Урал» начинает проект «Герой на моей улице».