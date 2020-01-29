Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Подозреваемый в убийстве депутата ростовского заксобрания обнаружен мёртвым

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Подозреваемый в убийстве депутата ростовского заксобрания обнаружен мёртвым
фото с сайта СКР

Подозреваемый в убийстве депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги обнаружен мёртвым.  Тело депутата со следами насильственной смерти в его частном доме, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружил 28 января его водитель.

Следственными органами СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". При осмотре загородного дома убитых Андрея и Ольги Алабушевых оперативники нашли тело мужчины.

По предварительным данным, местный бизнесмен после убийства хозяев дома покончил жизнь самоубийством. Как предполагают следователи, причиной нападения могли стать неприязненные отношения между Алабушевым и предполагаемым преступником.
По данным Telegram-канала "112", в убийстве подозревается Александр Полуян. Он якобы проник в коттедж Алабушевых и убил супругов, после чего поднялся на второй этаж дома и свел счеты с жизнью.

Андрей Алабушев был ученым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, академиком Российской академии наук. В Заксобрании региона входил в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике, также он состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. С 2004 года являлся директором Аграрного научного центра "Донской".

ИЧ

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего года. Соответствующая версия содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Станислав Садальский поднялся на защиту певицы Ирины Отиевой, которую в телевизионном шоу Андрея Малахова назвали алкоголичкой. По словам Садальского, талантливая, умная…

//новости ан

//новости ан

Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности. «Мы категорически не приемлем, когда звучат заявления, перечеркивающие память…

Мифы о том, что Гитлеру удалось бежать в Южную Америку и прожить там долгие годы, развенчивает вещественное доказательство в виде черепов фюрера и его любовницы Евы Браун…

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства…