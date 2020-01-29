Подозреваемый в убийстве депутата ростовского заксобрания обнаружен мёртвым

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29 января 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта СКР

Подозреваемый в убийстве депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги Ольги обнаружен мёртвым. Тело депутата со следами насильственной смерти в его частном доме, расположенном по переулку Западному в городе Зернограде, обнаружил 28 января его водитель.

Следственными органами СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство". При осмотре загородного дома убитых Андрея и Ольги Алабушевых оперативники нашли тело мужчины.

По предварительным данным, местный бизнесмен после убийства хозяев дома покончил жизнь самоубийством. Как предполагают следователи, причиной нападения могли стать неприязненные отношения между Алабушевым и предполагаемым преступником.

По данным Telegram-канала "112", в убийстве подозревается Александр Полуян. Он якобы проник в коттедж Алабушевых и убил супругов, после чего поднялся на второй этаж дома и свел счеты с жизнью.

Андрей Алабушев был ученым, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, академиком Российской академии наук. В Заксобрании региона входил в комитет по образованию, науке, культуре и информационной политике, также он состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. С 2004 года являлся директором Аграрного научного центра "Донской".