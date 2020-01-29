Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Выставка к 160-летию со дня рождения Чехова пройдет в Главархиве Москвы

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Выставка к 160-летию со дня рождения Чехова пройдет в Главархиве Москвы
Фото: соцсети

В Главном архивном управлении Москвы пройдет выставка, посвященная жизни русского писателя Антона Чехова. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«В столице отметят 160-летие со дня рождения А.Чехова. В Главном архивном управлении Москвы пройдет выставка, на которой покажут уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством классика, а в библиотеке «Московской электронной школы» можно будет найти много интересных фактов о нем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке столичного Главархива будут представлены важные документы, связанные с жизнью писателя. Так, здесь можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении А.Чехову звания уездного врача с его подписью, а также с автографом Николая Склифосовского, декана медицинского факультета Московского университета.

Также в экспозиции представят ранние публикации А.Чехова в московской прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель сотрудничал в журналах «Свет и тени» и «Будильник». Еще посетителям покажут пропускной вид, выданный для провоза тела писателя из Баденвейлера в Москву, и актовую запись о его смерти в метрической книге Смоленской церкви Новодевичьего монастыря.

Отдельный раздел выставки посвятят сотрудничеству А.Чехова с Московским художественным театром и его создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Среди экспонатов - театральные афиши, программы и билеты на спектакли МХТ.

Еще один раздел расскажет о меморизации памяти писателя. Здесь можно будет найти документы о создании дома-музея на ул. Садовая-Кудринская.

Кроме того, будут созданы тематические блоки: «А.П. Чехов в кинематографе», «А.П. Чехов в музыке», «Постановки произведений А.П. Чехова в московских театрах», «Международные театральные фестивали имени А.П. Чехова в Москве».

Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

В материале также отмечается, что городской проект «Московская электронная школа» к годовщине со дня рождения классика русской литературы предложит решить кроссворд и поучаствовать в викторине.

В частности, в библиотеке «МЭШ» можно проверить, насколько хорошо вы знаете творчество автора, а также узнать интересные факты его биографии.

Школьникам, например, предоставят текст пьесы «Вишневый сад» и расскажут, какие картины знаменитых художников были вдохновлены произведением. Также ребятам предложат пройти тест на знание «Вишневого сада», вспомнить основные события биографии писателя и поучаствовать в викторине.

Помимо этого, пользователи смогут узнать много нового о семье писателя и разгадать кроссворд.

ГБ

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего года. Соответствующая версия содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представители ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что несовершеннолетний подросток стрелял по прохожим из игрушечного пистолета пластиковыми пулями в городском «Парке…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Станислав Садальский поднялся на защиту певицы Ирины Отиевой, которую в телевизионном шоу Андрея Малахова назвали алкоголичкой. По словам Садальского, талантливая, умная…

//новости ан

//новости ан

Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности. «Мы категорически не приемлем, когда звучат заявления, перечеркивающие память…

Мифы о том, что Гитлеру удалось бежать в Южную Америку и прожить там долгие годы, развенчивает вещественное доказательство в виде черепов фюрера и его любовницы Евы Браун…

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства…