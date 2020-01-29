Выставка к 160-летию со дня рождения Чехова пройдет в Главархиве Москвы

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29 января 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Главном архивном управлении Москвы пройдет выставка, посвященная жизни русского писателя Антона Чехова. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы.

«В столице отметят 160-летие со дня рождения А.Чехова. В Главном архивном управлении Москвы пройдет выставка, на которой покажут уникальные материалы, связанные с жизнью и творчеством классика, а в библиотеке «Московской электронной школы» можно будет найти много интересных фактов о нем», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке столичного Главархива будут представлены важные документы, связанные с жизнью писателя. Так, здесь можно будет увидеть актовую запись о бракосочетании Антона Павловича и Ольги Книппер. Все желающие ознакомятся с документом о присвоении А.Чехову звания уездного врача с его подписью, а также с автографом Николая Склифосовского, декана медицинского факультета Московского университета.

Также в экспозиции представят ранние публикации А.Чехова в московской прессе, рисунки его брата художника Николая Чехова и известного карикатуриста Михаила Чемоданова, с которыми начинающий писатель сотрудничал в журналах «Свет и тени» и «Будильник». Еще посетителям покажут пропускной вид, выданный для провоза тела писателя из Баденвейлера в Москву, и актовую запись о его смерти в метрической книге Смоленской церкви Новодевичьего монастыря.

Отдельный раздел выставки посвятят сотрудничеству А.Чехова с Московским художественным театром и его создателями Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко. Среди экспонатов - театральные афиши, программы и билеты на спектакли МХТ.

Еще один раздел расскажет о меморизации памяти писателя. Здесь можно будет найти документы о создании дома-музея на ул. Садовая-Кудринская.

Кроме того, будут созданы тематические блоки: «А.П. Чехов в кинематографе», «А.П. Чехов в музыке», «Постановки произведений А.П. Чехова в московских театрах», «Международные театральные фестивали имени А.П. Чехова в Москве».

Выставка будет работать до 15 апреля. Вход свободный. При себе необходимо иметь паспорт.

В материале также отмечается, что городской проект «Московская электронная школа» к годовщине со дня рождения классика русской литературы предложит решить кроссворд и поучаствовать в викторине.

В частности, в библиотеке «МЭШ» можно проверить, насколько хорошо вы знаете творчество автора, а также узнать интересные факты его биографии.

Школьникам, например, предоставят текст пьесы «Вишневый сад» и расскажут, какие картины знаменитых художников были вдохновлены произведением. Также ребятам предложат пройти тест на знание «Вишневого сада», вспомнить основные события биографии писателя и поучаствовать в викторине.

Помимо этого, пользователи смогут узнать много нового о семье писателя и разгадать кроссворд.