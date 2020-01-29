Москва вышла из топ-5 х городов мира с наиболее загруженными дорогами

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29 января 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Москва вышла из топ-5 загруженных городов мира по итогам 2019 года, переместившись на шестое место. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на данные ежегодного отчета нидерландской компании Tom Tom Traffic Index, которая анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран.

"Москва стремительно движется по пути устойчивого развития общественного транспорта, что отражено в результатах рейтинга загруженности Tom Tom за 2019 год. Фактически, Москва выбыла из пяти самых загруженных городов мира. И мы видим позитивную тенденцию, свидетельствующую об улучшении транспортной ситуации в 2020 году", - сказал ТАСС вице-президент Tom Tom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер.

По его словам, самое большое снижение загруженности было зафиксировано в декабре 2019 года (в сравнении с аналогичным периодом 2018 года) - загруженность в час пик уменьшилась на 10%, в том числе благодаря запуску в конце ноября первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Также значительные улучшения отмечаются на большинстве участков магистралей вдоль МЦД: Волоколамском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах в сторону центра, а также в районах открытия новых станций метро - от "Некрасовки" до "Косино", что положительно повлияло на загруженность Рязанского проспекта в сторону центра.

При этом наибольшая загруженность в Москве наблюдалась на МКАД, что связано, в том числе, с развитием крупных скоростных магистралей, например, открытием трассы М11 Москва - Санкт-Петербург, пояснил Шеффер.

Tom Tom - ведущая независимая компания в области навигационных технологий, формирующая мобильность с помощью высокоточных карт, навигационных программ, информации о дорожной ситуации в реальном времени и различных услуг.