Какие изобретения могут появиться в ближайшее время?

//Общество 13+

29 января 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Уже скоро человечество ждут потрясающие открытия, которые значительно облегчат и разнообразят нашу жизнь. Это коснется медицины, транспорта, интернета, бытовой техники и даже моды. Многое из списка обещают разработать уже к концу 2020 года!

О летающих автомобилях говорят давно. Похоже, их время наконец-то настанет! Пока подобные машины, скорее всего, будут преодолевать по воздуху только пробки, а затем снова ехать по дороге. Причем, управлять ей, если пожелаете, будет робот.

Телевизор станет настолько плоским и гибким, что его можно будет свернуть в трубочку, как рулон бумаги. Крупные производители электроники усердно над этим сейчас трудятся. Обещают нам и сверхскоростной интернет 5G, работающий от дронов на солнечных панелях!

Секс-куклы, очень напоминающие человека, уже вовсю пользуются популярностью. Однако поговорить по душам или обсудить, например, политику с роботами пока еще все же довольно проблематично. Скоро их прокачают так, что этот недостаток будет исправлен — у так называемых искусственных партнеров интеллект будет на уровне человека со средним умом. К тому же, их тело будет таким же теплым, как у людей.

Могут порадоваться и модницы. Ученые разрабатывают специальные спреи. Побрызгал тело — и на тебе возникает одежда, которую можно смыть и нанести снова. Каждый сможет сам себе быть дизайнером.

Особое внимание разработчики планируют уделить тому, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Протезы, экзоскелеты, инвалидные коляски, очки для слабовидящих и умные часы для незрячих, приспособления для работы с гаджетами с помощью рта, бытовые приборы — все это будет сильно модернизировано и доведено практически до совершенства. А еще появятся линзы, дающие стопроцентное зрение и 3D печать органов для операций по пересадке. Некоторые эксперты считают, что если технологии будут развиваться с такой же скоростью, люди смогут жить до тысячи лет. Вот только чем они будут заниматься и чем зарабатывать, если все за них смогут делать роботы — это уже следующий вопрос.