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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Какие изобретения могут появиться в ближайшее время?

, 14:09 [ «Аргументы Недели» ]

Какие изобретения могут появиться в ближайшее время?
Фото: соцсети

Уже скоро человечество ждут потрясающие открытия, которые значительно облегчат и разнообразят нашу жизнь. Это коснется медицины, транспорта, интернета, бытовой техники и даже моды. Многое из списка обещают разработать уже к концу 2020 года! 

 

О летающих автомобилях говорят давно. Похоже, их время наконец-то настанет! Пока подобные машины, скорее всего, будут преодолевать по воздуху только пробки, а затем снова ехать по дороге. Причем, управлять ей, если пожелаете, будет робот.

Телевизор станет настолько плоским и гибким, что его можно будет свернуть в трубочку, как рулон бумаги. Крупные производители электроники усердно над этим сейчас трудятся. Обещают нам и сверхскоростной интернет 5G, работающий от дронов на солнечных панелях! 

Секс-куклы, очень напоминающие человека, уже вовсю пользуются популярностью. Однако поговорить по душам или обсудить, например, политику с роботами пока еще все же довольно проблематично. Скоро их прокачают так, что этот недостаток будет исправлен — у так называемых искусственных партнеров интеллект будет на уровне человека со средним умом. К тому же, их тело будет таким же теплым, как у людей. 

Могут порадоваться и модницы. Ученые  разрабатывают специальные спреи. Побрызгал тело — и на тебе возникает одежда, которую можно смыть и нанести снова. Каждый сможет сам себе быть дизайнером.

Особое внимание разработчики планируют уделить тому, чтобы облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями. Протезы, экзоскелеты, инвалидные коляски, очки для слабовидящих и умные часы для незрячих, приспособления для работы с гаджетами с помощью рта, бытовые приборы — все это будет сильно модернизировано и доведено практически до совершенства. А еще появятся линзы, дающие стопроцентное зрение и 3D печать органов для операций по пересадке. Некоторые эксперты считают, что если технологии будут развиваться с такой же скоростью, люди смогут жить до тысячи лет. Вот только чем они будут заниматься и чем зарабатывать, если все за них смогут делать роботы — это уже следующий вопрос. 

 

ГБ

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