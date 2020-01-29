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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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В Чите из-за вспышки ОРВИ и гриппа закрыли на карантин все школы

, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chita.ru

В Чите из-за вспышки ОРВИ и гриппа закрыли на карантин все школы
Фото: Pixabay

Администрация Читы вводит с 30 января карантин во всех школах города. Причина – вспышка гриппа и ОРВИ.

«До особого распоряжения будет приостановлен учебный процесс в образовательных учреждениях, а так же во внешкольных образовательных учреждениях дополнительного образования детей вне зависимости от возраста», – говорится в сообщении городского комитета по образованию.

В ведомстве добавили, что для школьников на время карантина организуют дистанционное обучение, а вот детские сады продолжат работать. Также сообщается, что карантин – ежегодная в Чите мера борьбы с ростом сезонной заболеваемости.

В ряде регионов складывается аналогичная ситуация из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом.

ДВа

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