Из структуры «Росводоканала» исключены все иностранные участники

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29 января 2020, 13:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал», куда входит ООО «Краснодар Водоканал», завершил реструктуризацию, в результате которой из состава холдинга исключены все предприятия, находящиеся в иностранной юрисдикции.

Сегодня группа обслуживает 5,5 млн пользователей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени, операционное управление осуществляется компанией ООО УК «Росводоканал».

В единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения, в соответствии с которыми граждане Российской Федерации - председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель Совета директоров ООО УК «Росводоканал» Герман Хан, член Совета директоров ООО УК «Росводоканал» Алексей Кузьмичёв и генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков перешли на прямое владение «Росводоканалом».

«Мы завершили процесс деофшоризации. Это еще одно подтверждение, что компания ведет открытый и социально-ответственный бизнес в России. С 2007 года «Росводоканал» реализует инвестиционные программы по развитию и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на общую сумму 102,8 млрд рублей», - отметил Антон Михальков.

Приведение бизнес-модели Группы компаний к прямой структуре владения позволит укрепить кредитный рейтинг и продолжить активно финансировать развитие систем ВиВ городов присутствия, а также эффективно развивать новые отраслевые проекты в других регионах страны.