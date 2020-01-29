Учёные: названы три важных условий для хорошего сна

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29 января 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Ученые назвали несколько научных методов, которые помогут быстро заснуть, а сам сон сделают долгим и крепким.

Сообщается, что для сна необходима прохладная комната, поэтому перед тем, как пойти в постель помещение стоит проветрить. Также ученые рекомендуют спать раздетыми, так как это более естественно для организма и поможет побороть стресс. Кроме того, рекомендуется не анализировать прошедший день, а дать полный отдых мозгу. Также не стоит читать перед сном, смотреть телевизор или пользоваться гаджетами, так как кровать должна восприниматься подсознанием как место для отдыха.