Бийск: из-за снежного шторма осложнено движение транспорта

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29 января 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Алтайский край борется с последствиями снежного шторма, который бушевал в регионе последние сутки. На ночь были перекрыты из-за заносов и плохой видимости все выезды из Бийска, где проживают более двухсот тысяч человек.

В настоящее время дорожные патрули начали пропускать автомобили, открыта дорога на Горный Алтай, но сложная ситуация на трассах сохраняется. Автомобили застревают даже на городских улицах. В Бийске работают два пункта обогрева. Там можно при необходимости переждать непогоду и выпить горячего чая. Жителям близлежащих поселков ГИБДД рекомендовало отказаться от поездок.