Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество

Депутат Госдумы выступил за равноправие сельских медиков

, 13:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы выступил за равноправие сельских медиков

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко предлагает отменить условие прописки для сельских медиков, на основании которого они могут получать подъемные.

Напомним, средства выплачиваются специалистам, которые уезжают на село и в малые города по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас медики, имеющие сельскую прописку, и приезжающие работать домой, подъемных не получают.

 

Он рассказал, что проблема была поднята на встрече в Октябрьском районе. «В муниципалитете – острая нехватка медработников. Сегодня 14 ФАПов из 34 остаются без специалистов. Укомплектованность врачами – 46,2%, средним медперсоналом – 71,1%. И вроде есть претенденты – сейчас три жительницы поселка учатся в медицинском колледже. Но вернуться на малую родину и получить 500 тыс. рублей по госпрограмме не могут, так как здесь родились и выросли. Считаю, что это несправедливо. Надо менять закон так, чтобы молодые специалисты получали «подъемные» независимо от места прописки», - заявил Анатолий Литовченко.
Депутат Госдумы напомнил, что в прошлом году по поручению Президента РФ для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были отменены возрастные ограничения, чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или в малый город. Врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей.
Как сообщает агентство Полит74, в Челябинской области с 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера «подъемные» по программе «Земский фельдшер» увеличены с 500 до 750 тыс. рублей. В регионе также реализуется программа, по которой врачи, которые принимают решение переехать в село, гарантированно через пять лет получают сертификат и могут рассчитывать на собственное жилье.

 

 

БЛ