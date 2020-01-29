Депутат Госдумы выступил за равноправие сельских медиков

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29 января 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко предлагает отменить условие прописки для сельских медиков, на основании которого они могут получать подъемные.

Напомним, средства выплачиваются специалистам, которые уезжают на село и в малые города по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Сейчас медики, имеющие сельскую прописку, и приезжающие работать домой, подъемных не получают.

Он рассказал, что проблема была поднята на встрече в Октябрьском районе. «В муниципалитете – острая нехватка медработников. Сегодня 14 ФАПов из 34 остаются без специалистов. Укомплектованность врачами – 46,2%, средним медперсоналом – 71,1%. И вроде есть претенденты – сейчас три жительницы поселка учатся в медицинском колледже. Но вернуться на малую родину и получить 500 тыс. рублей по госпрограмме не могут, так как здесь родились и выросли. Считаю, что это несправедливо. Надо менять закон так, чтобы молодые специалисты получали «подъемные» независимо от места прописки», - заявил Анатолий Литовченко.

Депутат Госдумы напомнил, что в прошлом году по поручению Президента РФ для участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» были отменены возрастные ограничения, чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при переезде на работу в сельскую местность или в малый город. Врачи - миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей.

Как сообщает агентство Полит74, в Челябинской области с 2020 года по инициативе губернатора Алексея Текслера «подъемные» по программе «Земский фельдшер» увеличены с 500 до 750 тыс. рублей. В регионе также реализуется программа, по которой врачи, которые принимают решение переехать в село, гарантированно через пять лет получают сертификат и могут рассчитывать на собственное жилье.