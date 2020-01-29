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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Психолог: как просмотр чужих соцсетей может довести до депрессии

, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Психолог: как просмотр чужих соцсетей может довести до депрессии
фото: pixabey

Детский и подростковый психолог Анфиса Калистратова подтвердила, что дети и подростки больше подвержены синдрому упущенной выгоды, листая чужие соц.сети, и в тяжелых случаях состояние может привести к увлечению алкоголем и депрессии.

"Мы имеем дело с ярким набором эмоциональных реакций, связанных с самооценкой. Есть такая штука — внимание. Куда мы его направляем, то и подпитываем. И если подросток постоянно сидит в соцсетях, то самому себе он оставляет жалкие крохи. И связано это с реальной жизнью, из которой ему хочется сбежать, если в семье он сталкивается с тем, что чувствует себя нужным и любимым, только когда чего-то достигает или делает. Если ребенок получает такие импульсы с детства, то чем взрослее он становится, тем больше будет его желание искать нечто положительное в виртуальной жизни. Особенно с учетом того, как продвинута индустрия образов и социальных сетей, как легко она захватывает. Сначала он может просто наблюдать, смотреть, чем занимаются люди. А потом начинает сравнивать себя с другими и понимать, что в чем-то не дотягивает до них. Срабатывает посыл амбиций, и человек застревает в этом цикле", -подчеркнул специалист.

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