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30 января 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели» ]

структура православной церкви,pixabay.com

Православие – религиозное направление в Христианстве. Образовалась вера в первом тысячелетии от Рождения Христа в Константинополе. Считается, что на Русь Христианство принесла княгиня Ольга. Случилось религиозное событие в 957 году, когда правительница приехала с визитом в Византию и приняла верование. Но официально Киевская Русь стала религиозной в 988 году, в период правления Владимира Великого.

Данному верованию служит 300 миллионов человек со всего мира, оно является третьим по численности после Протестантизма и Католицизма. Но люди интересуются, как же Константинопольский патриарх может быть основной, если в Стамбуле живет 80% мусульман, а паства отсутствует? Задаваясь вопросом, как вообще устроена наша иерархия Православной Церкви и кто в ней главный?

На эти и другие вопросы мы дадим ответ в сегодняшней статье. Также, вы узнаете:

Иерархия, структура православия.

Какие есть православные церкви?

Кто самый главный в церкви?

Кому подчиняется русская православная церковь?

15 православных церквей мира, список.

Интересный факт: Самый большой колокол церкви был создан Александром Григорьевым в 1655 году, его вес составлял 128 тонн. Повешен на звонницу в Кремле в 1668 году, но во время пожара в 1701 году – упал и разбился, к сожалению, восстановить масштабное изделие никому не удалось.

Структура православной церкви в мире, и что такое иерархия?

Хотите воспринимать информацию легче? – разберитесь с терминами. Поэтому предлагаем узнать, что такое православная иерархия и, как она влияет на положение церковных деятелей.

Церковная иерархия – должности и чины снизу вверх в порядке подчиненности. Насчитывается всего 17 церковных должностей, начиная от самых низов: люди служат при церкви и выполняют поручения, религиозные обязанности, читают молитвы и носят жезлы отцов. Заканчивая главным назначением: Патриарх – старший отец всей религии, который имеет полную власть в своей епархии. Всего в мире 15 Московских патриархов православия, они отвечают за различные церкви во всех мировых точках. 1 московский патриарх находится в Америке.

На самом деле не все так просто, как кажется, ведь церковная иерархия – имеет 3 священных степени со священнослужителями, которые подразделяются на звания. Так, например: у Епископа есть несколько званий:

Архиепископ – главный служитель. Митрополит – епископ центрального города страны или области. Викарий – помощник епископа. Патриарх – глава Православной Церкви.

Список православных церквей

В мире насчитывается 15 основных православных церквей. До 2018 года считалось, что центром православной церкви считается Константинополь, но на момент 2020 года Константинополь потерял этот статус вследствие конфликта, вызванного трениями между украинским верованием и российским. А так же военной ситуацией на Украине и предпологаемой причастностью России - патриарх константинопольского Варфоломея за богослужением, приостановил сослужение с Константинополем. Он указал, что Россия больше не может принимать участие в Епископских собраниях. Таким образом, московский патриархат остался практически сам по себе, но церкви продолжают работу.

15 православных церквей:

Константинопольская. В 1054 году произошел раскол христианства на православное и католическое верование. Но именно константинопольская церковь до сих пор носит статус №1, а по-современному называется Патриарх Нового Рима и Вселенский.

Александрийская. Основана святым апостолом Марком, она была построена сразу после константинопольской в Африке, а уже в 3 веке в ней появились первое монашество.

Антиохийская. Третья церковь по старшинству. Основатели Петр и Павел. Совокупности церквей находятся в Сирии, Ливане, ОАЭ, Омане, Ираке, Кувейте, Бахрейне, а также в Европе, Африке, Австралии и Южной Америке.

Иерусалимская. Четвертая автокефальная церковь, на ее территории происходили все священные события, которые описываются в Новом Завете, первый апостол – Иаков.

Русская. Занимает 5 место в автокефальных религиозных зданиях, она имеет самое большое влияние и считается самой крупной в мире.

Грецкая. Одна из древнейших, по приданию является апостольским жребием Божией Матери.

Сербская. Массово сербы приняли православие в 610-641 годах, точный период не установлен из-за войн в эти даты.

Румынская. Находится на территории Румынии, а жалованье ей выплачивает государство.

Болгарская. Практически за 100 лет до крещения Руси, болгары так же приняли веру, и в 865 году князь Борис окрестил свой народ.

Кипрская. Основана апостолом Варнавой в 47 году, входит в список самых древних поместных церквей Востока. В 965 году сумела освободиться от влияния арабского ига.

Элладская. Входит в юрисдикции Константинопольской православной церкви и имеет государственный статус.

Албанская. Паства албанской церкви проживает в южных районах Албании, поскольку в центральных районах преобладает ислам. Сейчас имеет независимый статус от Константинополя, с 1937 года.

Польская. Современный статут приобрела в 1940-х годах, после чего поляки приняли верование, а до этого 80% верующих составляли украинцы, белорусы, русины.

Чешская и Словацкая. Была основана на стыке двух государств Кириллом и Мефодием.

Американская. Создана в 1794 году и до сих пор не принята ни одной церковью.

Каждая церковь находится на землях государства, от которого походит ее название. Таким способом православие становится масштабной религией, именно поэтому и занимает 3 позицию среди религиозных верований.

Патриархи православной церкви в мире, список

Вся иерархия начинается с церковных служителей, а заканчивается патриархами. Например: Духовенство Русской Православной церкви распределяется на белое и черное. К белому относятся священники, которые имеют право на брак, а к черному – монахи, давшие три обета. Патриарх может начать свою «карьерную лестницу» с простого священника, отучиться в богословском учреждении. Их имена возносятся во время богослужений, другими словами они считаются председателями Церкви. Уточним, что их титул пожизненный. Но помимо окончания специализированных учебных заведений, чтобы возглавить церковь надо:

Иметь возраст старше 40 лет.

Титул архиерея.

Уметь управлять и иметь опыт епархиального ведения церкви .

В их обязанности входит большой спектр действий, которые влияют на развитие главной церкви.

Они награждают высшими церковными наградами, регулируют исполнение постановлений Соборов и Священного синода, назначают руководителей малых церквей, школ.

Каждая церковь из всех вышеперечисленных имеет своего патриарха. Кто возглавляет главную церковь в мире – тот, кто является патриархом константинопольской церкви – Варфоломей 1.

К ознакомлению список патриархов еще 14 церковных заведений всего мира:

Федор 2 управляет Александровской церковью. Иоанн 10 – Антиохийская. Феофил 3 – Иерусалимская. Кирилл – Русская. Илия 2 – Грецкая. Ириней – Сербская. Даниил – Румынская. Неофит – Болгарская. Хризостом – Кипрская. Иероним 2 – Элладская. Анастасий – Албанская. Савва – Польская. Ростислав – Чешская и Словацкая. Тихон – Американская. Епифаний – украинская церковь.

Структура Православной Церкви - схема:

Церковная власть разделяется на 3 подразделения, но все 3 являются главными в своей компетенции. Именно поэтому без одного не может существовать другой, рассмотрим:

Священный Синод – несет ответственность перед Архиерейским собором. Он состоит из главного председателя, 9 постоянных и 5 временных членов церкви. Созывается и принимает церковные решения 1 раз в 4 года. Если состав покидает главный патриарх, синод созывает собрание и избирает из постоянных членов местолюбителя, до назначения нового патриарха. Поместный Собор – отвечает за высшую функцию законодательной и судебной церковной власти. Созыв происходит 1 раза в 5 лет. Именно это подразделение выбирает главного Патриарха, канонизирует святых и проводит учения Православной Церкви. Так же отвечает за канонические, богослужебные, пастырские процессы. Архиерейский собор – глава иерархии Православия. Он может судить Патриарха и отправлять на покой.

Есть еще один не менее важный процесс и термин в богослужении и православии – приход.

Приход – основа Русского Православия, а главным в нем является настоятель любого православного храма. Он состоит из мирян и священников, которые подчиняются настоятелю.

Что касаемо положения Московского Патриархата – эксперты и патриархи считают, что все достаточно плохо, и выход будет один. Рассчитывают на повторное судебное рассмотрение наивысшим православным органом – Вселенским Собором, но он существует только теоретически. Так же, патриархи оговаривают, что действия Константинопольского Патриархата должны быть отвергнуты, иначе произойдет разрыв канонического общения, а религия и политические разборки – не могут соприкасаться и вредить Церкви и Православию в целом.