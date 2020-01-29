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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Матронимы в России станут реальностью. Матчество вместо отчества

, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

Матронимы в России станут реальностью. Матчество вместо отчества

В России всё чаще стали записывать в свидетельства о рождении детей матроним – женский вариант отчества.

Так, жительница города Томска Мария Чернобровкина записала в свидетельство о рождении своей дочери отчество – «Марьевна». Мама ребёнка объяснила, что биологический отец не принимает никакого участия в воспитании малыша, соответственно записывать его имя в документе не нужно.

Ребёнок должен носить имя того человека, который несёт за него ответственность и заботится о нём. Раньше девушки стеснялись рожать детей без супруга, было стыдно давать свою фамилию. Однако сейчас это становится нормой. Каждая мать имеет право на выбор. По семейному законодательству отчество должно быть только мужским. Если отца нет, мама ребёнка должна указать любое мужское имя. Девушке из Томска удалось записать своё имя в качестве отчества благодаря тому, что имя Марий имеется в древнеримской истории.

Чернобровкина сообщила, что родители и друзья её поддерживают, и матронимы в будущем станут обычным явлением.

В сети томичку осудили, так как считают, что мама испортила своей дочери жизнь. В школе над ней будут смеяться, а когда ребёнок подрастёт, он не одобрит поступок матери.

Елизавете Марьевне недавно исполнилось семь месяцев. Она изучает этот мир, а об отчестве узнает ещё не скоро. Возможно, к тому времени матронимы станут обычным явлением.

ПВ

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