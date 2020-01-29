Все новости >>

Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Квартира по «фэн-шуй»

, 11:06 [ «Аргументы Недели», ]

Квартира по «фэн-шуй»
Фото: соцсети

Не всегда мы ощущаем уют в своем доме. Все потому, что источники положительной энергии не могут полноценно войти в наше жилище и активно работать. 

Фэн-Шуй означает «ветер» и «вода». Это наука, изучающая энергетическое и природное влияние на жизнь человека.

По этой причине нам не удаётся расслабиться в стенах собственного дома. Лежа в своей кровати снятся кошмары или вовсе не получается уснуть. Хуже всего, если мы внезапно начинаем болеть. Печально, когда такое в доме происходит постоянно. Значит дома негативная энергетика. Положительная энергия находится в состоянии покоя. Ее необходимо активизировать, чтобы она работала на благо вашему здоровью и душевному самочувствию. 

Чтобы устранить проблемы и активировать  потоки энергии стоит изучить золотые правила фэн-шуй.  

Правила фэн-шуй гарантируют, что расположенная  на юго-востоке входная дверь обязательно принесет финансовый успех. Юго-восточная часть дома символизирует богатство и достаток, но есть одна важная деталь. Дверь должна быть исключительно деревянной, а не металлической. 

Для укрепления финансового благополучия повесьте большое зеркало напротив обеденного стола. Зеркало будет  удваивать энергию. Всё, что попадает в отражение, удвоится. Будь то  пища, которая будет лежать на столе, или сами деньги.

 

Если дверь расположена напротив окна, то энергия всегда будет вытекать  из вашего дома. Жить в такой планировке крайне тяжело.  Но исправить эту ситуацию можно. Растения с большими листьями, вьющиеся, небольшие деревья — это лучшие «спасатели»  по удержанию позитивной энергии внутри жилища. Они удержат вашу удачу. Достаточно поставить на подоконник ряд высоких растений  с толстыми и круглыми листьями. Это могут быть  фикус или толстянка. Они будут удерживать положительную энергетику дома и не дадут ей вылететь в окно.  

Привлечь и удержать любовь внутри вашего дома помогут цветы. Главное, чтобы их запах был как можно более слабым. Это могут быть пионы, орхидеи, тюльпаны или розы. Цветы с острым  запахом (лаванда, лилия, жасмин) изменяют восприятие окружающей действительности и не всегда помогают.

За изголовьем любой мебели обязательно должна быть стена или перегородка, особенно на той, на которой вы спите. Там ни в коем случае не должно быть пустого пространства. Отсутствие изголовья может лишить вас опоры и уверенности в сложных ситуациях.

Спальня — самое важное помещение в квартире или в доме. При выборе обоев или краски любого помещения можно использовать максимум два цвета. Однотонные стены угнетают, а два цвета улучшают настроение влияют на энергетику благотворно. Спальню лучше всего делать яркой. Например, можно сделать верх зеленым, а низ стены темно-синим. 

Пол на кухне желательно делать в светлых оттенках. Избегайте  красного цвета, коричневого и оранжевого в туалете и ванной. Там лишняя позитивная энергия ни к чему. Старайтесь в таких местах делать дизайн спокойным.

Также, приветствуется использование ламп и светильников без острых углов. Они притягивают добро, истинно чистую энергию Ци.Энергия ЦИ — это жизненная энергия которая наполняет абсолютно все живое на нашей планете. 

Домашние зверьки играют важную роль в становлении вашей удачи.  Собаки, а главное – золотые рыбки, отвечают за циркуляцию энергии и ее удержание. Живые рыбки или изображения с рыбами в жилище самый действенный способ пробудить удачу изобилия и процветания. 

 

Стихия воды для создания домашнего очага невероятно хороша. Рыбки привлекут благополучие, помогут сделать пришедший позитив более управляемым. Только рыбки могут привлекать позитив, являясь «универсальным инструментом» фэн-шуй. Собаки — это символ верности и  доброты.

Если следовать всем рекомендациям наверняка атмосфера в вашем доме наладится. Приходя домой, вы будете ощущать прилив сил и жизненной энергии.

 

//картина дня

В мире

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Оглашено предупреждение об угрозе организации Зеленским военного штурма ДНР и ЛНР

Владимир Зеленский может пойти на развязывание полномасштабной войны в Донбассе. Соответствующую точку зрения, выступая в телевизионном эфире, огласил Сергей Кургинян, отечественный политический эксперт.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего года. Соответствующая версия содержится в материале, опубликованном на страницах СМИ.

Названа предполагаемая причина ликвидации Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани в начале текущего…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Об этом Вячеслав Володин заявил в ходе посещения Еврейского музея и центра толерантности. «Мы категорически не приемлем, когда звучат заявления, перечеркивающие память…

Мифы о том, что Гитлеру удалось бежать в Южную Америку и прожить там долгие годы, развенчивает вещественное доказательство в виде черепов фюрера и его любовницы Евы Браун…

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства…

//новости ан

//новости ан

Сергей Цеков высказал мнение о необходимости ужесточить в России наказания за организацию незаконных митингов и акций протеста. Сенатор отметил, что в Европе законы…

//новости ан

Поклонники Аллы Пугачёвой не перестают удивлять, как молодо Примадонна выглядит, как день ото дня хорошеет. Пластический хирург Лейла Еприкян раскрыла, как женщины могут…

//новости ан

Ещё до того, как 74-летний юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились, пользователи сети обсуждали наряды девушки. Многие критиковали…

//новости ан

//новости ан

//новости ан