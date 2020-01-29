Квартира по «фэн-шуй»

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29 января 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

Не всегда мы ощущаем уют в своем доме. Все потому, что источники положительной энергии не могут полноценно войти в наше жилище и активно работать.

Фэн-Шуй означает «ветер» и «вода». Это наука, изучающая энергетическое и природное влияние на жизнь человека.

По этой причине нам не удаётся расслабиться в стенах собственного дома. Лежа в своей кровати снятся кошмары или вовсе не получается уснуть. Хуже всего, если мы внезапно начинаем болеть. Печально, когда такое в доме происходит постоянно. Значит дома негативная энергетика. Положительная энергия находится в состоянии покоя. Ее необходимо активизировать, чтобы она работала на благо вашему здоровью и душевному самочувствию.

Чтобы устранить проблемы и активировать потоки энергии стоит изучить золотые правила фэн-шуй.

Правила фэн-шуй гарантируют, что расположенная на юго-востоке входная дверь обязательно принесет финансовый успех. Юго-восточная часть дома символизирует богатство и достаток, но есть одна важная деталь. Дверь должна быть исключительно деревянной, а не металлической.

Для укрепления финансового благополучия повесьте большое зеркало напротив обеденного стола. Зеркало будет удваивать энергию. Всё, что попадает в отражение, удвоится. Будь то пища, которая будет лежать на столе, или сами деньги.

Если дверь расположена напротив окна, то энергия всегда будет вытекать из вашего дома. Жить в такой планировке крайне тяжело. Но исправить эту ситуацию можно. Растения с большими листьями, вьющиеся, небольшие деревья — это лучшие «спасатели» по удержанию позитивной энергии внутри жилища. Они удержат вашу удачу. Достаточно поставить на подоконник ряд высоких растений с толстыми и круглыми листьями. Это могут быть фикус или толстянка. Они будут удерживать положительную энергетику дома и не дадут ей вылететь в окно.

Привлечь и удержать любовь внутри вашего дома помогут цветы. Главное, чтобы их запах был как можно более слабым. Это могут быть пионы, орхидеи, тюльпаны или розы. Цветы с острым запахом (лаванда, лилия, жасмин) изменяют восприятие окружающей действительности и не всегда помогают.

За изголовьем любой мебели обязательно должна быть стена или перегородка, особенно на той, на которой вы спите. Там ни в коем случае не должно быть пустого пространства. Отсутствие изголовья может лишить вас опоры и уверенности в сложных ситуациях.

Спальня — самое важное помещение в квартире или в доме. При выборе обоев или краски любого помещения можно использовать максимум два цвета. Однотонные стены угнетают, а два цвета улучшают настроение влияют на энергетику благотворно. Спальню лучше всего делать яркой. Например, можно сделать верх зеленым, а низ стены темно-синим.

Пол на кухне желательно делать в светлых оттенках. Избегайте красного цвета, коричневого и оранжевого в туалете и ванной. Там лишняя позитивная энергия ни к чему. Старайтесь в таких местах делать дизайн спокойным.

Также, приветствуется использование ламп и светильников без острых углов. Они притягивают добро, истинно чистую энергию Ци.Энергия ЦИ — это жизненная энергия которая наполняет абсолютно все живое на нашей планете.

Домашние зверьки играют важную роль в становлении вашей удачи. Собаки, а главное – золотые рыбки, отвечают за циркуляцию энергии и ее удержание. Живые рыбки или изображения с рыбами в жилище самый действенный способ пробудить удачу изобилия и процветания.

Стихия воды для создания домашнего очага невероятно хороша. Рыбки привлекут благополучие, помогут сделать пришедший позитив более управляемым. Только рыбки могут привлекать позитив, являясь «универсальным инструментом» фэн-шуй. Собаки — это символ верности и доброты.

Если следовать всем рекомендациям наверняка атмосфера в вашем доме наладится. Приходя домой, вы будете ощущать прилив сил и жизненной энергии.