Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса значительно увеличится

//Общество 13+

29 января 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На минувшей неделе на заседании Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы был рассмотрен в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях развития национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства».

Он направлен на законодательное закрепление и развитие «Национальной гарантийной системы» – структуры, предусматривающей системный подход к вопросам кредитования малого и среднего бизнеса. В его обсуждении принял участие депутат Государственной Думы, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов.



Данный законопроект рассматривает закрепление понятия Национальной гарантийной системы, которая объединит усилия Корпорации МСБ, АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», а также региональных гарантийных организаций. Все это позволит упросить доступ предпринимателей к кредитным финансовым инструментам и сопровождению их в процессе оформления кредита.



«С каждым годом суммарный оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае стабильно растет. Важно сейчас всячески поддерживать бизнес, давать возможность развиваться предпринимательству как на Кубани, так во всей стране. Принятие законопроекта позволит ежегодно наращивать объемы финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП на 10%, увеличивать количество положительных решений по кредитованию малого и среднего бизнеса» - прокомментировал Владимир Евланов.